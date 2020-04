Teollisuusliitto aloitti yt-neuvottelut lomautuksista, osa liiton väestä siirtyi purkamaan työttömyyskassan ruuhkaa

Teollisuusliitto aloittaa koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut. Neuvottelut koskevat yhteensä 224:ää liiton palveluksessa olevaa ja voivat johtaa enintään 90 päivää kestäviin lomautuksiin.

Syy lomautustarpeeseen on koronaepidemiasta aiheutunut poikkeustilanne. Liiton kaikki jäsentilaisuudet on peruttu kesäkuun loppuun saakka. Myös liiton Murikka-opiston opetus on keskeytetty.

Osalla liiton työntekijöitä työtehtävät ovat vähentyneet huomattavasti poikkeustilanteen vuoksi. Toisilla työt ovat lisääntyneet.

Liiton jäsenmaksutulot jäävät laajojen lomautusten vuoksi huomattavasti normaalia pienemmiksi. Liiton jäseniltä ei peritä jäsenmaksua lomautuksen tai työttömyyden aikana.

Lomautukset eivät koske Teollisuusliiton työttömyyskassaa, joka on erillinen organisaatio. Teollisuusliiton työntekijöistä noin 40 on tilapäisesti siirtynyt avustamaan kassaa jäsenten lomautusten ja tästä johtuvan työn lisääntyessä rajusti.

SAK:laisella Teollisuusliitolla on noin 200 000 jäsentä.