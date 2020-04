Yksityiset hoivayhtiöt vakuuttavat koronatilanteen olevan hyvä kuolemantapauksista huolimatta – suurinta huolta herättää suojavarusteiden saatavuus

Yksityiset vanhusten hoivakodit eivät julkisten toimijoiden tapaan ole säästyneet koronavirukselta. Julkisuudessa on kerrottu kymmenistä koronakuolemista niiden piirissä, mutta alan suuret toimijat vakuuttavat kokonaistilanteen olevan hyvä.

Attendon konsernijohtaja Martin Tivéus kertoi keskiviikkona Kauppalehdessä, että koronavirus on levinnyt kahdessa yhtiön hoivakodissa Suomessa. Aiemmin on kerrottu, että Kiuruvedellä sijaitsevassa Attendon hoivakodissa on kuollut viruksen seurauksena 11 asukasta.

Tarkemmin yritys ei yksikköjensä koronatilannetta erittele, kertoo asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja Susanna Paloheimo STT:lle. Hänen mukaansa jokainen tartunta tai siitä johtuva menehtyminen on liikaa.

– Kun asukkaita testataan viruksen varalta, tiedotamme kyseisessä hoivakodissa olevien henkilöiden omaisille, että meillä on epäily, Paloheimo sanoo.

Yli puolet avin valvonnoista Etelä-Suomessa

Torstaina kerrottiin, että Espoossa sijaitsevan Mehiläisen hoivakodissa 10 asukasta on kuollut koronaan. Muissa hoivakodeissa yhtiöllä on tiedossa yksittäisiä kuolemantapauksia, mutta tarkemmin se ei erittele tautitilannetta, kertoo Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo.

– Uusimaa selvästi erottuu muusta maasta, hän tarkentaa.

Tilanne on hänen mukaansa "rauhallinen", koska yhtiö on varautunut tilanteeseen alkuvuodesta alkaen.

Esperi Caren hoivayksiköissä on ilmennyt yksittäisiä tartuntoja sekä asukkailla että henkilöstöllä, kertoo ikäihmisten palveluiden liiketoimintajohtaja Arne Köhler. Vastaus on sama kuin kuun alkupuolella STT:n tekemään tiedusteluun. Tarkemmin yhtiö ei edelleenkään kommentoi korona-altistuksia, tartuntoja tai kuolemia.

– Määrät ovat pieniä ja tietojen julkistaminen saattaisi vaarantaa yksityisyydensuojan, Köhler vastaa sähköpostitse.

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta kerrotaan, että sen piirissä oli keskiviikkoon mennessä tullut vireille 16 koronavirukseen liittyvää valvonta-asiaa hoivakodeissa. Koko Suomessa tapauksia oli yhteensä 29 kappaletta. STT ei tavoittanut avin asiantuntijaa kommentoimaan lukuja tarkemmin. Ne ovat alustavia, eikä kaikkien tapausten yhteyttä koronaan ole vahvistettu.

Kritiikkiä HVK:lle, kiitos ministeriölle

Yksityiset hoivayhtiöt kertovat sopeutuneensa epidemiaan samankaltaisilla tavoilla. Vierailut on lopetettu hallituksen edellytyksen mukaisesti. Vanhusten samanaikaista oleskelua yhteisissä tiloissa on rajoitettu, samoin työntekijöiden kiertoa eri yksiköiden välillä. Henkilökunta käyttää suun ja nenän peittäviä maskeja kaikissa tilanteissa, kolmesta yhtiöistä kerrotaan.

Eniten huolta hoivakodeissa on aiheuttanut suojavarusteiden riittävyys. Varusteita vakuutetaan riittävän työntekijöille vaikeasta tilanteesta huolimatta. Kaikki kolme korostavat omien hankintakanavien käyttöä.

Kaisla Lahdensuo Mehiläisestä kertoo, että pulaa on ennen kaikkea suojatakeista. Huoltovarmuuskeskuksen varaan yhtiö ei ole hänen mukaansa voinut laskea.

– Huoltovarmuuskeskuksen varastojen käyttöönoton osalta yksityisen sektorin huomiointi on lähtenyt hyvin rauhallisesti liikkeelle, hän muotoilee.

Attendon viestintäjohtaja Susanna Paloheimo kiittää sosiaali- ja terveysministeriön toimintaa.

– Ministeriö on onneksi antanut selkeät ohjeet, että yksityiset toimijat ovat tasavertaisia julkisten toimijoiden rinnalla, Paloheimo kertoo.