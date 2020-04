Haaviston mukaan kausityöläisten saapumisongelma ei ratkea pelkästään ulkoministerien keskustelulla

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoo, että työ ukrainalaisten kausityöntekijöiden saamiseksi Suomeen jatkuu. Haavisto on keskustellut asiasta sikäläisen virkaveljensä kanssa useaan otteeseen, ja Suomen Ukrainan-suurlähetystössä tehdään kaikki voitava solmun aukeamiseksi.

– Mutta juuri nyt on kysymysmerkki, että missä aikataulussa Ukraina voisi uusia lentoja sallia. Tiedot, jotka tähän liittyen Ukrainasta on saatu, ovat vaihdelleet päivittäin, jopa tunneittain. Tämä asia on kovasti työllistänyt meidän lähetystöä ja suurlähettiläs Päivi Lainetta siellä. Mutta pelkällä painostuksella tässä ei päästä eteenpäin, vaan yritämme rakentaa yhteisymmärrystä siitä, miten terveyshaitat voidaan minimoida, Haavisto sanoo.

"Katseet kotimaiseen työvoimaan"

Kun Suomen-lähetystö esitteli henkilöluettelon Suomen tarvitsemista kausityöntekijöistä Ukrainan ulkoministeriössä, asia eteni vielä toissaviikolla myönteisissä merkeissä, Haavisto sanoo.

– Mutta viime viikolla Ukrainasta alkoikin tulla kannanottoja, että kausityöntekijöiden lähtö ei olekaan suotavaa. Kun näitä tietoja tuli, soitin Ukrainan ulkoministerille, joka kertoi, että Ukrainan hallituksessa on ristivetoa sen suhteen, että minkälaisen riskin nämä ihmiset aikanaan palatessaan muodostavat Ukrainaan, että ovatko he terveysriski.

Haavisto sanoo kertoneensa Suomen maltillisesta koronatilanteesta ja siitä, että ihmiset tänne tullessaan asetetaan karanteeniin ja heille tarjotaan tarvittaessa terveyspalveluita.

– Hän kertoi ymmärtävänsä tämän hyvin ja itse kannattavansa kausityöntekijöiden lähtemistä, mutta että hallituksessa on erilaisia kantoja. Nyt siis ollaan tilanteessa, joka ei selvästi pelkästään ulkoministerien keskustelulla ratkea, kun siellä ovat terveysviranomaisetkin Ukrainan päässä osapuolina.

Haavisto kuvailee tilannetta erittäin valitettavaksi Suomen maatalouden ja huoltovarmuuden suhteen.

– Mutta en osaa muuta tässä tilanteessa nopeana ratkaisuna sanoa kuin vain sen saman kommentin, mikä ministeri Lepällä (maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.)) on ollut, että nyt pitää kääntää katseet kotimaisen työvoiman saatavuuteen.

"Miten onnistuitte saamaan lennon?"

Haaviston tietojen mukaan viimeinen kausityöntekijöitä Ukrainasta ulkomaille kuljettanut lento oli nimenomaan Suomeen viime torstaina saapunut.

– Meille tuli torstaisen lennon yhteydessä paljon kysymyksiä, että miten te Suomessa onnistuitte saamaan lennon aikaan, kun siellä muut olivat ilmeisesti saaneet jo kieltoja. Ilmeisesti ainakin yksi saksalaislento jäi toteutumatta samaan aikaan, ja sama tilanne on ollut myös tshekkiläisellä koneella.

Suomeen on Haaviston tietojen mukaan saapunut myös joitakin kymmeniä omatoimisesti tänne matkustaneita ukrainalaisia kausityöntekijöitä.

Haavisto ymmärtää ministeri Lepän pyynnön ulkomaalaisten kausityöntekijöiden saamiseksi myös poikkeusoloissa.

– Nämä ovat ihmisiä, jotka ovat Suomessa vuosittain olleet ja he ovat tällaisia avainosaajia. Itsekin olen tätä pyyntöä ilman muuta tukenut. Tämä on ollut tietysti keskusteluissa myös sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, jolle on ollut hyvin tärkeää, että pidetään tätä lockdownia yllä eikä tule turhaa ja tarpeetonta liikennettä. Mutta olen katsonut, että kausityöntekijät tulevat todelliseen tarpeeseen.