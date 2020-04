Yön uutiskooste: Koronaviruksen uhriluku Yhdysvalloissa ylitti Vietnamin sodassa kaatuneiden määrän, Uudenmaan rajojen avaaminen ei näy Suomen tartuntaluvuissa

Perustuslakivaliokunta aloittaa selvityksen ongelmista eduskunnan tiedonsaantioikeudessa

Perustuslakivaliokunta aloittaa selvityksen eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteutumiseen liittyvistä ongelmista. Valiokunta päätti asiasta kokouksessaan tiistai-iltana.

Valtioneuvoston ja eduskunnan välillä on ollut tiedonkulkuongelmia useaan otteeseen viime aikoina, ja eduskunta on huomauttanut asiasta moneen kertaan. Esimerkiksi viime vuoden keväällä valtiovarainministeriön virkamiesten on sanottu sote-uudistuksen loppumetreillä tietoisesti pimittäneen eduskunnalta tiedot 210 miljoonan euron rahoitusepäselvyydestä.

Huhtikuun alussa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen antoi ministeriön virkamiehille tapauksessa puhtaat paperit. Eduskunnassa asiasta oltiin eri mieltä.

Yksi selvityspäätöksessä nimetyistä ongelmista on Puumalaisen antama ratkaisu.

Selvityksen aloittamisesta kertoivat aiemmin esimerkiksi Helsingin Sanomat ja Iltalehti.

Pääministeri Marin antaa eduskunnalle ilmoituksen koronakriisin hoidosta

Pääministeri Sanna Marin (sd.) antaa ilmoituksen koronakriisin hoidosta tänään eduskunnan täysistunnossa. Asian käsittelyyn on varattu aikaa korkeintaan kaksi tuntia.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on pyytänyt pääministerin ilmoitusta koronakriisin hoidosta sekä sosiaali- ja terveysministeriön poliittisessa johtamisessa tehdyistä virheistä.

Pääministerin puheenvuoron jälkeen puhemies myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja.

Hallituksen on määrä tänään neuvotella koulujen avaamisesta

Hallituksen on määrä tänään neuvotella koulujen avaamisesta. STT:n tietojen mukaan neuvottelut on tarkoitus aloittaa kello viiden aikaan Säätytalolla.

Hallitus on tiettävästi varautunut jatkamaan neuvotteluja huomenna aamupäivällä, jos päätöstä ei illan aikana synny.

Hallituksen on määrä päättää, palataanko kouluissa lähiopetukseen vielä tämän lukukauden aikana. Voimassa olevalla päätöksellä kouluissa on määrä jatkaa etäopetusta 13. toukokuuta asti.

Uutissuomalainen: Uudenmaan rajojen avaaminen ei näy tartuntaluvuissa

Uudenmaan rajojen avaaminen ei ole aiheuttanut koronatartuntojen määrän voimakasta kasvua muualla Suomessa, kertoo Uutissuomalainen. Uudenmaan rajat avattiin 15. huhtikuuta.

Uutissuomalaisen mukaan koronatapausten määrä on lisääntynyt Uuttamaata ympäröivissä sairaanhoitopiireissä korkeintaan puolet verrattuna Uudellamaalla todettujen koronatapausten kasvuun. Koronaepidemia kasvaa Uudellamaalla edelleen vähintään kaksi kertaa nopeammin kuin sitä ympäröivissä maakunnissa.

Testausten perusteella virusta esiintyy Uudellamaalla nyt noin 60 prosenttia enemmän kuin huhtikuun puolivälissä.

Lasten määrä kasvaa vähitellen varhaiskasvatuksessa koronaepidemian aikana

Lasten määrä varhaiskasvatuksessa on koronaepidemian aikana vähitellen kasvanut. Kunnallisella puolella päiväkodeissa on ollut reilu neljännes normaalisti varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista. Yksityisellä puolella määrä on liki kolmannes.

Esiopetukseen on puolestaan osallistunut noin 17 prosenttia lapsista, kertoo opetusneuvos Kirsi Alila opetusministeriöstä.

Koronakriisin takia paljolti maankamaralla pysyttelevä Finnair julkaisee tuloksensa

Lentoyhtiö Finnair julkaisee tänään vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksensa. Finnair on leikannut liikennöintinsä määrää koronakriisin takia rajusti noin 90 prosentilla normaalikapasiteetista.

Yhtiö on synkentänyt näkymiään koronakriisin aikana kahdesti. Viimeisimmässä, maaliskuun puolivälissä antamassaan tulosvaroituksessa yhtiö arvioi, että koronan vaikutukset johtavat huomattavaan vertailukelpoiseen liiketappioon tänä vuonna.

Viime vuoden tammi–maaliskuussa Finnairin vertailukelpoinen tulos oli 16,2 miljoonaa euroa tappiollinen ja liikevaihto 672,9 miljoonaa. Ensimmäistä vuosineljännestä pidetään yleisesti heikkona neljänneksenä lentoliikenteelle.

Koronaviruksen uhriluku Yhdysvalloissa ylitti Vietnamin sodassa kaatuneiden määrän

Koronavirus on nyt vaatinut enemmän yhdysvaltalaisia kuolonuhreja kuin Vietnamin sota.

Virusta seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston mukaan koronavirukseen on kuollut Yhdysvalloissa yli 58 300 ihmistä. Vietnamin sodassa 1960- ja 1970-luvuilla kuoli Yhdysvaltain kansallisarkiston mukaan 58 220 amerikkalaista.

Vietnamin viranomaisten mukaan sodassa kuoli 1,2 miljoonaa vietnamilaissotilasta ja ainakin kaksi miljoonaa siviiliä. Koronavirus ei toistaiseksi ole virallisten tilastojen mukaan tappanut Vietnamissa yhtään ihmistä. (Lähde: AFP)

Kuluttajien luottamus Yhdysvalloissa romahti huhtikuussa

Yhdysvalloissa kuluttajien luottamus talouteen romahti huhtikuussa koronaviruspandemian seurauksena.

Tiistaina julkaistun luottamusindeksin pisteluku oli 86,9, kun se oli maaliskuussa 118,8.

Kuluttajien näkemystä talouden nykytilasta kuvaava indeksi puolestaan koki kaikkien aikojen suurimman pudotuksensa kuukauden aikana.

Odotukset seuraaville kuudelle kuukaudelle ovat kuitenkin hieman optimistisemmat: 40 prosenttia kuluttajista odottaa taloudellisen tilanteen paranevan, kun taas 25 prosenttia uskoo tilanteen huononevan.

Luottamusindeksin julkistus sai pörssit Yhdysvalloissa hienoiseen laskuun. (Lähde: AFP)

Googlen emoyhtiö Alphabet paransi tulostaan mainonnan hiipumisesta huolimatta

Hakukonejätti Googlen emoyhtiön Alphabetin tulos parani hiukan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä mainostulojen hiipumisesta huolimatta. Tammi-maaliskuun tulos oli 6,8 miljardia dollaria eli noin 6,2 miljardia euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan oli kolmisen prosenttia. Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia 41 miljardiin dollariin eli noin 37,7 miljardiin euroon.

Alphabetin mukaan kehitys oli vahvaa erityisesti tammi- ja helmikuussa. Maaliskuussa koronaviruspandemia alkoi näkyä myös yhtiön keskeisen tulonlähteen eli verkkomainonnan vähenemisenä.

Tulosjulkistuksen jälkeen Alphabetin osake kävi jälkimarkkinoilla yli 8 prosentin nousussa. (Lähde: AFP)

Samsungin tulos heikkeni alkuvuonna, koronaviruksen vaikutus näkyi vasta vähän

Eteläkorealaisen elektroniikkajätti Samsung Electronicsin tulos heikkeni ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Maailman johtavan matkapuhelinvalmistajan nettotulos oli tammi-maaliskuussa 3,1 prosenttia heikompi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Samsungin mukaan koronavirus on osasyy heikennykseen, mutta pandemian todelliset vaikutukset nähdään vasta toisella neljänneksellä.

Tulospudotus on kuitenkin selvästi pienempi kuin muutamalla aiemmalla neljänneksellä. Vuonna 2019 Samsungin liikevoitto putosi peräti 51 prosenttia edellisvuodesta. Suurin syy Samsungin tulosluisuun on ollut sen keskeisiin tuotteisiin kuuluvien muistipiirien laskeva hinta. (Lähde: AFP)

Oscar-ehdokkaaksi pääsee poikkeuksellisesti ilman teatterilevitystä

Oscar-ehdokkaaksi pääsevät ensi kertaa myös elokuvat, joita ei ole esitetty elokuvateattereissa lainkaan. Oscarit jakava Yhdysvaltain elokuva-akatemia kertoi CNN:n mukaan tiistaina poikkeussäännöstä, joka koskee ainoastaan seuraavaa, helmikuun 2021 Oscar-gaalaa.

Normaalisti elokuvan pitää olla teatterilevityksessä Los Angelesin seudulla vähintään seitsemän päivän ajan, jotta se voidaan hyväksyä Oscar-ehdokkaaksi.

Nyt koronaviruspandemia on kuitenkin sulkenut elokuvateatterit ympäri Yhdysvaltoja, ja moni uutuuselokuva on julkaistu suoraan digitaalisissa jakelukanavissa tai suoratoistopalveluissa.