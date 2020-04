Suomessa todettu 4 906 varmistettua koronavirustartuntaa, uusia tartuntoja 166

Suomessa on yhteensä 4 906 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia varmistettuja tartuntoja on 166.

Eilen uusia varmistettuja tartuntoja kerrottiin olleen 45 ja maanantaina 119.

Eniten varmistettuja tartuntoja (947) on edelleen 50–59-vuotiailla. Valtaosa Suomen koronatartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

Väestöön suhteutettuna Suomessa on nyt noin 89 koronatartuntatapausta 100 000 asukasta kohden.

THL muistuttaa, että tartuntojen todellinen määrä on todennäköisesti varmistettujen tapausten määrää suurempi, sillä kaikkia lieväoireisia ei ole tähän asti testattu eikä oireettomien tartuntojen määrästä ole tietoa. Testattuja näytteitä on THL:n tilannekatsauksen mukaan yli 85 000.

Tautitapauksia on THL:n mukaan todettu tähän mennessä enemmän naisilla kuin miehillä: naisia sairastuneista on ollut hieman yli 52 prosenttia. Koronaviruksen aiheuttamissa kuolemantapauksissa luvut ovat kuitenkin päinvastaiset. THL kertoi eilen, että tarkempia tietoja on ollut toistaiseksi saatavilla 145 kuolleesta. Heistä 52 prosenttia on miehiä ja 48 prosenttia naisia.

THL kertoo mahdollisista uusista koronaan liittyvistä kuolemantapauksista myöhemmin tänään. Eilen kerrottiin kuudesta uudesta kuolemasta, jotka nostivat kokonaismäärän 199:ään.

Alle 16-vuotiailla hieman yli 200 tartuntaa

Lapsilla todetut koronavirustartunnat ovat THL:n mukaan olleet sekä Suomessa että kansainvälisesti hyvin lieväoireisia. Yksikään lapsi ei tähän mennessä ole Suomessa tarvinnut vakavien oireiden takia sairaalahoitoa.

Suomen 4 906 varmistetusta koronavirustartunnasta hieman yli 200 on todettu alle 16-vuotiailla. Lasten koronavirustartunnoista 75 prosenttia on THL:n mukaan todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Alle 16-vuotiailla todetuista tartunnoista 0–3-vuotiailla on todettu 25 prosenttia ja 4–7-vuotiailla 17 prosenttia. 8–11-vuotiaiden osuus alle 16-vuotiaiden todetuista tartunnoista on 26 prosenttia ja 12–15-vuotiaiden 32 prosenttia.

Lasten tartunnat voivat THL:n mukaan olla usein myös täysin oireettomia.

– Vaikka koronavirustartunnan voi saada myös oireettomalta viruksen kantajalta, oireiset ovat selvästi tartuttavampia kuin oireettomat tai lieväoireiset henkilöt. Sen vuoksi virus ei kierrä yhtä aktiivisesti lasten keskuudessa, kertoo THL:n lasten infektiolääkäri Otto Helve THL:n tiedotteessa.

Maailmalla esimerkiksi Kiinassa todetuista tartunnoista noin prosentti on alle 20-vuotiailla ja Yhdysvalloissa 1,7 prosenttia alle 18-vuotiailla. Sairaalahoitoon ovat THL:n mukaan joutuneet yleisimmin alle vuoden ikäiset lapset.