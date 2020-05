Keskustan kansanedustaja Mikko Savola vaati omassa vappupuheessaan hallitusohjelmaan kuuluvan oppivelvollisuusiän nostamisen unohtamista. Lakiesitys oppivelvollisuuden laajentamisesta 18 ikävuoteen ja maksuttomasta toisesta asteesta lähti lausuntokierrokselle torstaina. Lisäksi Savola hautaisi tunnin juna -hankkeet.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoo STT:lle, että Savolan ulostulo ei edusta puolueen linjaa. Keskusta ei ryhmäjohtajan mukaan ota tässä vaiheessa puolueena kantaa oppivelvollisuushankkeen tai muiden yksittäisten uudistusten kohtaloon. Hallitusohjelma harkitaan hänen mukaansa kokonaisuutena, eikä sitä tehdä julkisuuden kautta.

– Keskusta ja koko hallitus elää hallitusohjelman mukaan, kunnes toisin sovitaan, Kurvinen kertoo STT:lle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kurvisen mukaan on selvää, että hallitusohjelmaa pitää koronakriisin vuoksi arvioida uudelleen.

– Elo-syyskuussa täytyy käydä koko hallitusohjelma läpi. Emme ota puolueena tässä vaiheessa kantaa, mitä pitää muuttaa.

Vasemmiston Andersson puolusti oppivelvollisuusiän nostoa

Hallitusohjelman tavoitteiden perusteena on Suomen taloustilanteen ja työllisyysasteen nouseminen. Kurvinen huomauttaa, että hallitusohjelmaan on kirjattu, että tiettyjä menoja ei voida lisätä, jos työllisyys ei nouse. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on linjannut, että hallitusohjelman jatkosta linjataan syksyn budjettiriihen yhteydessä.

Erikseen kysyttäessä Kurvinen kuitenkin puolustaa kauan veivattua sote-uudistusta. Keskeinen syy tälle on Kurvisen mukaan se, että uudistuksen tavoitteena on säästää valtion menoja.

Omassa vappupuheessaan opetusministeri Li Andersson (vas.) puolusti oppivelvollisuusiän nostoa.

– Nuoriin ja oppimiseen panostaminen on päinvastoin aina palvellut tätä maata ja sen asukkaita, sen tasa-arvoa, hyvinvointia ja kasvua, puoluettaan johtava Andersson sanoi.

Andersson piti myös kiinni hallitusohjelman periaatteista eli sosiaalisesta, ekologisesta ja taloudellisesta kestävyydestä.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni puolestaan sanoi omassa vappupuheessaan torstaina, että paikoin tarpeellisiakin uudistuksia pitää siirtää taloussyistä, jos uudistukset lisäävät pysyviä menoja ja velvoitteita.