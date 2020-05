Teemme kyselyä: Hankitko ajokortin, mutta ajaminen jäi? Se on yllättävän yleistä

Nuorena suoritettu ajokortti, mutta ajaminen jäi ja taito rapistui. Tämä on yllättävänkin yleistä, totesi Noora Jokinen, joka kirjoitti kirjan omista kokemuksistaan. Hän suoritti autokoulun uudelleen nelikymppisenä.

Näin voi käydä kenelle tahansa, mutta yleisempää se lienee naisten kohdalla, sillä ajamisessa on melkoisia sukupuolieroja. Suomessa ajokortti on lähes yhtä usealla naisella ja miehellä, mutta tutkimusten mukaan yleisintä on, että silloin kun autossa on mies ja nainen, mies ajaa. Miehet ajavat autoa keskimäärin 31 kilometriä päivässä, naiset noin puolet vähemmän.

