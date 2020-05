Suomessa on nyt todettu 5 176 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusia tartuntoja on todettu 125. Uusien tartuntojen määrä on hienoisessa nousussa.

Eilen uusia varmistettuja tartuntoja kerrottiin olleen 56, toissa päivänä taas 89.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Mahdollisista uusista koronakuolemista ei ole tänään vielä kerrottu.

Eniten tartuntoja on Helsingissä, jossa niitä on vahvistettu 1 949. Vantaalla tartuntoja on 543 ja Espoossa 540.

Eniten varmistettuja tartuntoja on edelleen 50–59-vuotiailla, lähes tuhat. Toiseksi eniten tartuntoja on todettu 20–29-vuotiailla.