Yön uutiskooste: Venezuelan vankilamellakassa uhreja lähes 50, Yhdysvalloissa yli 1 400 uutta koronaviruskuolemaa

Hallitus puntaroi koronavirusrajoituksia, keskusteluissa kestänee iltaan asti

Hallitus käy tänään asiantuntijoiden kanssa läpi koronavirusepidemian vuoksi asetettuja liikkumis- ja toimintarajoituksia. Neuvottelujen on määrä alkaa kymmeneltä aamulla Säätytalossa, ja niiden on ennakoitu kestävän illansuuhun.

Ennakkotietojen mukaan keskusteluja käydään esimerkiksi kirjastojen ja museoiden mahdollisesta avaamisesta ainakin osittain. STT:n hallituslähteet kertoivat eilen, että pöydällä on todennäköisesti myös ainakin yli 10 hengen kokoontumiset kieltävä rajoitus.

Aiemmin hallitus on päättänyt rajoitusten hellittämisestä peruskoulujen ja päiväkotien osalta.

Kulkutauteja on torjuttu tiukasti jo vuosisatojen ajan - taistelu Turun vuoden 1657 ruttoepidemiaa vastaan tuotti tulosta

Tautiepidemioiden torjunta ja karanteenit eivät ole mikään uusi ilmiö. Kulkutautien torjuminen alkoi yleistyä Euroopassa 1300-luvulla ruton myötä.

Vuoden 1657 ruttoepidemian torjunnasta Turussa löytyy harvinaisen tarkkoja merkintöjä raastuvanoikeuden pöytäkirjoista. Tiukkoihin torjuntatoimiin kuului talojen määräämistä karanteeniin ja matkustavaisten pääsyn estämistä kaupunkiin. Kaupunkilaisia kuoli runsaat 200, mutta historioitsijoiden mukaan rutto olisi aiheuttanut pahempaa tuhoa ilman varotoimia.

Vesillekin tulee liikennevirhemaksu - veneiden vuokraus uuden lain myötä helpommaksi

Uusi vesiliikennelaki tuo liikennevirhemaksun käyttöön Suomen vesillä kesäkuun alussa, samaan aikaan kun maksu tulee voimaan tieliikenteessäkin. Tiukennuksena vesillä voi pitää myös sitä, että veneelle on nimettävä vastedes päällikkö, joka vastaa kyytiin lähtevien turvallisuudesta. Ukaasien kevennys on puolestaan se, että veneiden vuokraus helpottuu.

Lainmuutos merkitsee myös, että vuokraveneet vapautuvat katsastusvelvoitteesta.

Suomessa on väkilukuun nähden tiettävästi eniten veneitä Euroopassa. Vuoden 2016 tietojen mukaan Suomessa oli noin miljoona huvivenettä. Rekisterissä veneitä oli viime vuoden lopussa noin 220 000.

Etelä-Suomessa on tänään yli 10 astetta ja poutaa, Lapissa satelee

Etelä-Suomessa on tänään mukavan keväinen päivä. Sadealueet ovat yön aikana väistyneet itään, ja sunnuntai on ympäri maan eteläosaa poutainen ja puolipilvinen.

Lämpötilat ovat etelässä kymmenen asteen tienoilla, paikoin voidaan päästä 15 asteeseen.

Maan keskiosassa on hieman viileämpää ja lämpötilat jäävät enimmäkseen alle kymmenen asteen. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sataa vielä aamulla, ja Kainuussa saadaan sadetta pitkälle iltapäivään.

Koillismaalla ja Lapissa on päivällä pilvistä ja ajoittain vesi- tai lumisadetta. Päivän ylin lämpötila on 3–7 astetta.

Ilmatieteen laitos varoittaa, että ajokeli on lumi- ja räntäsateen takia huono Pohjois-Lapin kunnissa aamulla.

Trump: Olen iloinen, että Kim on kunnossa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo olevansa iloinen Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ilmaantumisesta julkisuuteen.

Trump kertoi tviitissä olevansa iloinen siitä, että Kim on kunnossa.

Kim oli poissa julkisuudesta kolmen viikon ajan, mikä herätti spekulaatioita hänen terveydentilastaan. Joidenkin lähteiden mukaan hän olisi ollut vakavasti sairas ja jopa hengenvaarassa.

Perjantaina Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto kuitenkin kertoi Kimin osallistuneen lannoitetehtaan avajaisiin ja julkaisi johtajasta kuvia. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa yli 1 400 uutta koronaviruskuolemaa vuorokaudessa

Yhdysvalloissa on koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut yli 1 400 ihmistä vuorokaudessa, käy ilmi yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston tiedoista. Luvut kuvaavat tilannetta perjantai-illasta lauantai-iltaan paikallista aikaa.

Yliopiston tilastojen mukaan Yhdysvalloissa on koronaviruksen seurauksena kuollut yli 66 000 ihmistä. 1,1 miljoonaa on sairastunut. Se on yli 3 500 sairastunutta miljoonaa asukasta kohden.

Yhdysvalloissa on vahvistettu eniten koronavirustartuntoja ja -kuolemia koko maailmassa. Koko maailmassa sairastuneita on ainakin 3,4 miljoonaa ja kuolleita 240 000. (Lähde: AFP)

Vankien oikeuksia tarkkaileva järjestö: Venezuelan vankilamellakan uhreja lähes 50

Venezuelassa vankilamellakan uhrimäärä on noussut lähes 50:een, kertoo paikallinen oppositiopoliitikko ja vankien oikeuksia tarkkaileva järjestö. 75 ihmistä haavoittui mellakassa.

Maan sotilasviranomaiset kertoivat aikaisemmin, että kuolleita olisi ainakin 17.

Mellakka tapahtui Los Llanosin vankilassa Guanaressa maan länsiosassa. (Lähde: AFP)