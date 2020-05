Yön uutiskooste: Tänään on veroilmoitusten ensimmäinen määräpäivä, koronavirus on vienyt hengen jo yli 250 000 ihmiseltä

Palkan- ja eläkkeensaajien ensimmäinen veroilmoittamisen määräpäivä on tänään, muistuttaa Verohallinto. Muut määräpäivät ovat 12. ja 19. toukokuuta. Jokaisen oma määräpäivä on merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle ja OmaVero-palveluun.

Viisi miljoonaa palkan- ja eläkkeensaajaa on saanut esitäytetyn veroilmoituksensa maalis–huhtikuussa. Veroilmoituksen tietojen oikeellisuus on kuitenkin asiakkaan vastuulla.

Kiinteistön omistavilla henkilöasiakkailla on tänään määräpäivä myös kiinteistöverotuspäätöksen tarkistamiselle. Kiinteistöverotuspäätökset on toimitettu asiakkaille maaliskuussa.

Uutissuomalainen: Ensimmäiset maakuntavaalit pidetään näillä näkymin vuonna 2025

Suomen ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus pitää vuonna 2025, kertoo Uutissuomalainen. Oikeusministeriön mukaan maakuntavaalit ollaan sijoittamassa kuntavaalien yhteyteen.

Maakuntien sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta koskevan lakiesityksen pitäisi valmistua vielä tänä vuonna. Vielä ensi kevään kuntavaalien yhteydessä maakuntavaaleja ei ehditä järjestää, sillä mahdollinen esitys lienee silloin vielä eduskunnan käsittelyssä.

Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on siirtää julkisten sote-palveluiden vastuu kunnilta 18–22 alueelle.

Koronavirus on vienyt hengen jo yli 250 000 ihmiseltä

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on nyt maailmanlaajuisesti kuollut yli 250 000 ihmistä. Asia selviää sekä yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta että Worldometer-sivuston tilastoista.

Koko maailmassa tartuntoja on todettu noin 3,6 miljoonaa.

Koronakuolemia ja virustartuntoja on mitä todennäköisimmin enemmän kuin virallisesti tiedetään. Esimerkiksi virustestauskäytännöt ja -kapasiteetit vaihtelevat maittain, joten kaikkia tartuntoja ei saada todennettua.

Yhdysvalloissa vuotaneen luonnoksen mukaan koronatartuntojen määrä saattaa kasvaa huimasti toukokuussa

Yhdysvalloissa päivittäin todettavien uusien koronavirustartuntojen määrä saattaa nousta jopa 200 000:aan toukokuun puolenvälin jälkeen, kertoo medialle vuodettu luonnos.

Sen mukaan myös kuolemien määrä voisi nousta: toukokuun puolenvälin ja kesäkuun alun välillä koronakuolemia saattaisi olla päivittäin jopa yli 3 000.

Mallinnuksen tekijän mukaan luonnos on vielä kesken ja siinä on tarkoitus käydä läpi erilaisia skenaarioita, kirjoittaa Washington Post. Luonnoksesta kertoi ensin New York Times.

Valkoisen talon mukaan kyseessä on sisäinen tautikeskus CDC:n dokumentti, jota ei ole esitetty presidentin koronavirusryhmälle. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa vähän yli tuhat uutta koronaviruskuolemaa - luku on alhaisimpia kuukauteen

Yhdysvalloissa on todettu vähiten uusia koronaviruskuolemia kuukauteen, kertoo uutistoimisto AFP.

Se perustaa tietonsa maailman koronavirustilannetta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston tilastoon, jonka mukaan Yhdysvalloissa kirjattiin viimeisen 24 tunnin aikana 1 015 uutta kuolemaa. Luku kuvaa tilannetta sunnuntai-illasta maanantai-iltaan.

Luvut vaihtelevat jonkin verran eri lähteissä. Esimerkiksi tilastosivusto Worldometerin mukaan uusia kuolemia olisi maanantaina kirjattu noin 1 300, mikä on enemmän kuin sen sunnuntain luku.

Yhteensä koronaviruksen seurauksena on Yhdysvalloissa kuollut jo noin 69 000 ihmistä, mikä on eniten maailmassa. (Lähde: AFP)

Viruskriisissä ryvettynyt Carnival-yhtiö aikoo aloittaa risteilyt Yhdysvalloista elokuun alussa

Maailman suurimpiin risteily-yhtiöihin kuuluva Carnival Cruise Line aikoo aloittaa osan risteilyistään uudelleen elokuun alussa. Yhtiö kertoi maanantaina, että kahdeksan sen risteilyalusta on lähdössä elokuussa matkaan satamista Yhdysvaltojen Floridassa ja Texasissa.

Carnivalin maine on ryvettynyt pahasti koronaviruskriisissä, sillä useilta sen laivoilta on löytynyt tartuntapesäkkeitä. Guardian-lehden mukaan kymmeniä ihmisiä on kuollut ja ainakin 1 500 ihmistä on saanut tartunnan viruksen levittyä yhtiön Diamond Princess -, Zaandam- ja Ruby Princess -aluksilla. Tapahtumista laivoilla on aloitettu useita tutkintoja.

Risteilyt on yleisesti peruttu Yhdysvalloissa ja Australiassa elokuun loppuun asti.

Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat hivenen nousussa

Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat lievässä nousussa maanantaina.

Dow Jones -indeksi päätyi 0,1 prosentin nousuun. Laajapohjainen S&P 500 nousi lopulta 0,4 prosenttia. Teknologiapainotteinen Nasdaq eteni 1,2 prosenttia.

Pörssiviikko alkoi kuitenkin tuulisissa tunnelmissa, ja laskua nähtiin maanantaina ympäri maailman.

Yhdysvalloissa osa osavaltioista on avaamassa talouksiaan koronavirusrajoitusten höllennyttyä. (Lähde: AFP)