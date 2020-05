Suomi ja Ukraina ovat päässeet yhteisymmärrykseen Ukrainasta tulevien vierastyöläisen sopimusteknisistä asioista. Ukrainan hallitus on linjannut, että charter-lennot Suomeen ovat jälleen mahdollisia.

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kertoo STT:lle, että Suomeen kevättöihin tulevia ukrainalaisia koskevat samat oikeudet terveydenhuoltoon kuin suomalaisia.

Tämän lisäksi ukrainalaisille on luvattu vähintään kolmen kuukauden työllistyminen.

Husu-Kallio kertoo, että kevättöiden tarve on yhteensä 4 000 ihmiselle. Tästä joukosta ulkomaisten työntekijöiden kiintiö on 1 500. Toistaiseksi Suomeen on tullut 600 työntekijää.