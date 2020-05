THL: Uusia varmistettuja koronavirustartuntoja 161 – yhteensä tartuntoja yli 5 500

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on nyt 5 573 varmistettua koronavirustartuntaa. Määrä on kasvanut tiistaista 161 uudella tartuntatapauksella. Tiistaina uusia tartuntoja oli 85.

Eniten tartuntoja on Helsingissä, jossa niitä on nyt 2 060. Uusia tartuntoja Helsingissä on 42. Toiseksi eniten tartuntoja on Espoossa, jossa uusia varmistettuja tartuntoja oli 51, ja yhteensä Espoossa on 640 tartuntaa. Kolmanneksi eniten tartuntoja on Vantaalla, jossa Espoon tavoin ylittyi keskiviikkona 600 tartunnan määrä. Vantaalla tartuntoja on nyt 614.

Tampereella ei yhtään uutta tartuntaa

Yli sadan tartunnan kaupunkeja ovat myös Turku ja Tampere. Turussa tartuntoja on nyt 148 ja Tampereella 130. Turussa uusia tartuntoja verrattuna tiistaihin oli kaksi, mutta Tampereella ei rekisteröity lainkaan uusia tartuntoja.

THL kertoo myöhemmin iltapäivällä uudet tiedot koronaviruksen aiheuttamista kuolemista sekä tehohoidossa ja sairaalassa olevista. Tiistaihin mennessä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin oli kuollut Suomessa 246 ihmistä. Sairaalahoidossa oli 195 potilasta, joista 48 tarvitsi tehohoitoa.