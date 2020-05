Suomesta yritettiin viedä Irakiin ydinaseiden valmistukseen soveltuva mittalaite – syyte nostettu

Suomesta yritettiin joulukuussa 2017 viedä Irakiin kaksikäyttötuotteeksi luokiteltu mittalaite, massaspektrometri. Syyttäjä Mikko Sipilä kertoo nostaneensa asiassa syytteen. Epäilty rikos on säännöstelyrikos.

Massaspektrometri on vaaka, jolla voidaan punnita atomeja ja molekyylejä. Sitä voidaan käyttää normaalissa tutkimuksessa, mutta laite voi olla käyttökelpoinen myös ydinaseen valmistuksessa. Kaksikäyttötuotteiden vienti EU:sta EU-alueen ulkopuolelle vaatii luvan.

Syyttäjän mukaan rikoksesta epäilty on myöntänyt sen, että kaksikäyttötuotetta yritettiin lähettää Suomesta Irakiin ilman siihen tarvittavaa lupaa.

– Hän on myöntänyt, että näin on tapahtunut, mutta katsoo, että se on tietämättömyydestä tai erehdyksestä tapahtunut laiminlyönti. Ainoa riitainen asia on oikeastaan se, mitä tämä epäilty on tiennyt, Sipilä sanoo STT:lle.

Syytteen nostamisesta kertoi ensin Helsingin Sanomat. Sen mukaan syytetty on suomalaisyhtiön vastuuhenkilö.

Säännöstelyrikoksen rangaistusasteikko on sakosta kahteen vuoteen vankeutta.

Kaksikäyttötuotetta voi käyttää joukkotuhoaseiden kehittelyyn

Esitutkinnan aikana Tulli kertoi, että massaspektrometri saapui Suomeen Yhdysvalloista. Tulli epäili asiakirjojen perusteella lähetyksen sisältävän vientirajoitusten alaisia tavaroita ja pyysi niistä ulkoministeriöltä lausuntoa. Ulkoministeriön lausunnon mukaan lähetys sisälsi muun muassa kaksikäyttötuotteeksi luokiteltavan massaspektrometrin. Tulli pysäytti lähetyksen Helsinki-Vantaalle, kun sitä oltiin viemässä Suomesta.

Kaksikäyttötuotteita koskeva laki määrittelee kaksikäyttötuotteeksi sellaisen tuotteen tai teknologian, jota normaalin siviilikäytön lisäksi voidaan käyttää joukkotuhoaseiden tai niiden ohjausjärjestelmien kehittelyyn tai valmistukseen tai jolla voidaan edistää yleistä sotilaallista toimintakykyä.