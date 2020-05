Huippuviran nimityksen tiellä seisova selvitys voi venyä juhannukseen asti – valtiovarainministeriöön olisi silti tarkoitus saada uusi kansliapäällikkö jo heinäkuun alusta

Eduskunnan perustuslakivaliokunnassa meneillään oleva selvitys ongelmista eduskunnan tiedonsaantioikeuksissa voi kestää juhannukseen asti, valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) kertoo STT:lle.

– Tätä päätöstä (selvityksen aloittamisesta) tehtäessä otettiin sellainen kanta, että valiokunnan työtilanteen huomioiden tälle selvitykselle ei voi asettaa määräaikaa. Tällä kevätistuntokaudella kuitenkin, Ojala-Niemelä sanoo.

Selvitys on merkittävä, koska sen käsittelyn ajaksi valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) veti pois valtioneuvoston listoilta alivaltiosihteeri Päivi Nergin nimittämisen valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi. Hänen nimitystään on vastustettu varsinkin SDP:ssä. Sen puheenjohtaja Antti Rinne kertoi keskiviikkona Ylelle olevansa sitä mieltä, että selvityksen kohteena olevaa henkilöä ei voida valita kansliapäälliköksi.

– Minusta on täysin kestämätön tilanne, että lähdettäisiin nimittämään henkilöä, jonka toimintaa suhteessa eduskuntaan selvitetään ja jonka keskeisenä elementtinä olisi kansliapäällikkönä tulla eduskunnan virkamiesten kanssa toimeen, Rinne sanoi Ylen aamussa.

Nerg oli viime hallituskaudella keskeisessä roolissa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eli soten valmistelussa, johon liittyvä tiedonsaanti on yksi perustuslakivaliokunnan selvitykseen sisältyvistä asioista.

Valiokunta tekee työnsä omista lähtökohdistaan

Uuden kansliapäällikön olisi tarkoitus aloittaa työnsä jo heinäkuun alussa, sillä edellinen kansliapäällikkö Martti Hetemäki on siirtymässä työelämäprofessoriksi kesäkuun lopussa. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö on yksi Suomen vaikutusvaltaisimmista virkamiehistä.

Ojala-Niemelän mukaan nimityksen aikataulu ei ole ollut olennainen selvityksen kannalta.

– Minä en ole pohtinut tätä kytköstä Nergin nimitykseen. Valtioneuvoston on elettävä tämän eduskunnan aikataulujen mukaan. Me otamme sen ajan, mitä me tarvitsemme tämän selvityksen tekemiseen, että se tulee kunnolla tehtyä. Nämä nimityskysymykset jäävät valtioneuvoston puntaroitaviksi, Ojala-Niemelä sanoo.

Ojala-Niemelän mukaan selvityksessä ei tutkita Nergin tai muiden yksittäisten virkamiesten toimia, mutta ne saattavat nousta esiin esimerkiksi sote-uudistukseen liittyvissä asiantuntijakuulemisissa.

Sijaisjärjestelyt toimivat turvaverkkona

Valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja Juha Majanen kertoo, että nimityksen viivästyminenkään ei olisi ylitsepääsemätön ongelma.

– Normaali turvaverkko meillä on. Kuten joka organisaatiossa, meilläkin on siihen varauduttu, että pienen aikaa voidaan sijaisjärjestelyin hoitaa sitä tehtävää. Katsotaan sitten, miten edetään, kun todella saadaan tietoa perustuslakivaliokunnan aikataulusta ja he saavat työnsä valmiiksi, Majanen kertoo.

Juhannuksesta heinäkuun alkuun on vajaat kaksi viikkoa. Lyhyeksikään jäävä aika ei Majasen mukaan aiheuta teknisiä esteitä Nergin nimitykselle. Nimitys itsessään käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa, ja sen jälkeen tehdään virka- ja palkkaussopimukset, mutta molemmat ovat nopeita toimia.

– Ja jos se vähän venyy, niin sekään ei vielä aiheuta ongelmia. Mutta asia on syytä ratkaista niin pian kuin mahdollista, Majanen sanoo.