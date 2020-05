Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema esitys uudesta yleistuesta yrityksille on valmis, ja sen on määrä tulla hallituksen käsittelyyn lähipäivinä. Tämä käy ilmi STT:n käymistä taustakeskusteluista. Tuella on tarkoitus tukea kaikkein eniten koronaepidemiasta kärsiviä yrityksiä, jotka kamppailevat hengissä pysymisestä.

Yleistuelle vaihtoehtona on valmisteltu muutoksia Business Finlandin ja ely-keskusten tukikäytäntöihin, mutta taustakeskusteluista käy ilmi, että tämä vaikuttaa olevan epätodennäköisempi vaihtoehto. Suoraa tukea maksettaisiin näillä näkymin Valtiokonttorista ja tarvittavat tiedot saataisiin verottajalta. Mitään harkintaa ei olisi, vaan tuki olisi ikään kuin veronpalautus, jota joko saa tai ei saa.