Kiuruvedellä sijaitsevan hoivakodin koronakuolemista alkoi esitutkinta, poliisi epäilee muun muassa kuolemantuottamuksia

Hoivakoti Kallionsydämessä on kuollut koronaan 11 asukasta. LEHTIKUVA / JORMA KÄRKKÄINEN

Itä-Suomen poliisi on aloittanut esitutkinnan Kiuruvedellä sijaitsevan hoivakodin koronaviruskuolemista. Hoivakoti Kallionsydämen asukkaista on kuollut koronaan poliisin mukaan jo 12. Kallionsydän on 30-paikkainen hoivakoti, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ikäihmisille.