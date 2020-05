Rahaa helpompi jakaa kuin leikkausten tuskaa – puheenjohtaja Antti Rinteen hallitusohjelmapuheet hämmentävät keskustaa ja oppositiota

Hallituksen toimintakyvyn kannalta on oleellista, miten pääministeripuolue SDP:n ja toiseksi suurimman hallituspuolueen keskustan yhteistyö toimii. Pääministeri Antti Rinteen (sd.) kaudella yhteistyössä oli ongelmia ja keskusta pani Rinteen vaihtoon.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Katri Kulmunin yhteistyö on sujunut varsin hyvin. Koronakriisin aikana hallituspuolueiden liima on tiivistynyt ja keskinäiset kiistat on lakaistu maton alle.

Mattoa on kuitenkin tamppaamassa SDP:n puheenjohtaja, eduskunnan varapuhemies Antti Rinne, mikä on herättänyt närää keskustassa. Keskustassa kysytään, kuka hallitusta ja SDP:tä johtaa, Marin vai Rinne.

Rinne on ollut torppaamassa alivaltiosihteeri Päivi Nergin valintaa valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi. Rinne on sanonut Ylen aa­mu-tv:ssä, että on täysin kestämätöntä, että lähdettäisiin nimittämään henkilö, jonka toimintaa selvitetään perustuslakivaliokunnassa.

Perustuslakivaliokunnassa istuva Markus Lohi (kesk.) oikaisi Twitterissä, ettei perustuslakivaliokunta selvi­tä kenenkään yksittäisen henkilön toimintaa tai sen lainmukaisuutta. Myös perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd.) mukaan Rinteen kommentti ei pidä paikkaansa. Kukaan yksittäinen virkamies ei ole tutkinnan alla.

Keskustassa ihmetellään, että SDP:n puoluehallituksessa käydään läpi valtionhallinnon nimityksiä (Nerg). Eräs keskustavaikuttaja sanoo, ettei hän ole aiemmin nähnyt, että yhtä korkeaa viranhaltijaa kohdellaan niin töykeästi, mihin ryöpytykseen Nerg on joutunut SDP:n taholta.

Yksittäistä virkanimitystä suurempi haaste koskee hallituksen exit-strategiaa ja ennen kaikkea taloutta. Tässäkin asiassa Rinne on onnistunut suututtamaan keskustan ja hämmästyttämään opposition, joka kirjoittaisi hallitusohjelman uusiksi.

Rinne sanoi Maaseudun Tulevaisuudessa, ettei hän näe perusteita sille, miksi hallitusohjelmaan kirjatut menolisäykset pitäisi perua. Rinteen mukaan hallitusohjelma on rakennettu kaukaa viisaasti. Siinä on otettu huomioon taloudellinen ja globaalin talouden epävarmuus jo ennalta. Koronakriisissä tulisikin tehdä vastasyklistä politiikkaa eli elvyttää eikä tehdä menoleikkauksia.

Useat keskustan kansanedustajat ovat ihmetelleet Rinteen lausuntoa. Mikko Savola kirjoittaa Ilkka-Pohjalaisessa, että koronakriisi on jo vetänyt taloudellisen pohjan pois vuosi sitten sovitulta ohjelmalta.

Pääministeri Marinin mukaan hallitus ei aio perata hallitusohjelmaa koronakriisiin keskellä. Valtiovarainministeri Kulmuni on puolestaan sanonut, että hallitusohjelma joudutaan kirjoittamaan talouden osalta uudelleen.

Kulmuni on ennustanut kovia kähinöitä tuleviin budjettineuvotteluihin. Niitä on luvassa, sillä vasemmiston, vihreiden ja keskustan talousnäkemykset poikkeavat toisistaan.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson (vas.) esitti vappupuheessaan sadan euron elvytysseteliä kaikille kansalaisille. Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo puolestaan sanoi, että nyt tarvitaan mittavaa elvytystä. Eräs keskustavaikuttaja kiteyttää asian seuraavasti:

– Rahaa ollaan valmiita jakamaan yhdessä, mutta ollaanko valmiita jakamaan tuskaa. Meillä ei ole varaa kaikkeen hyvään, mitä olemme suunnitelleet.

Työelämäprofessori Vesa Vihriälän selvitystyöryhmä kertoo tänään keinoista, joilla taloudelle aiheutuvia vaurioita voidaan rajoittaa ja joilla Suomi palautetaan kriisin jälkeen normaalille uralle. Keinoista päättäminen on yksi hallituksen suurista koetinkivistä.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja.