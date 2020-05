Yön uutiskooste: Eduskunta ruotii tänään ravintolatukea, Yhdysvallat syyttää Kiinaa koronarokotteen hakkerointiyrityksistä

Eduskunta ruotii tänään ravintolatukea

Eduskunta käy tänään lähetekeskustelun ravintoloille myönnettävästä tuesta. Hallitus antoi esityksensä ravintolatuista viime viikolla.

Hallituspuolueista on toivottu eduskunnan vielä muokkaavan lakiesitystä paremmaksi ennen sen hyväksymistä. Eduskunnan talousvaliokunta aloittaa tänään käsittelyn kuulemalla asiantuntijoita.

Ravintoloille kaavailtu 123 miljoonan euron tuki on osa hallituksen esittämää lisäbudjettia, jonka suuruus on yhteensä 832 miljoonaa euroa. Lisätalousarvio on vuoden kolmas.

Tiistain sää on pilvinen ja viileä ympäri Suomea

Eilisten toukokuisten lumisateiden jälkeen sää jatkuu viileänä Suomessa.

Pilvisyys on vaihtelevaa, ja osassa maata tulee vesi- tai lumikuuroja.

Päivälämpötila vaihtelee etelän kymmenen asteen ja Lapin nollan tuntumassa olevien lämpötilojen välillä. Pääosin lämpötilat pysyvät alle kymmenen asteen tuntumassa.

Maan itäosassa ajokeli voi olla aamuyöstä huono lumisateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi.

Myös loppuviikon odotetaan jatkuvan viileänä.

Kerrostalon kaksio syttyi tuleen Kuopiossa, yksi mies loukkaantui

Keski-ikäinen mies loukkaantui Kuopiossa maanantain ja tiistain välisenä yönä syttyneessä tulopalossa.

Tulipalo syttyi Ruutikellarinkadulla sijaitsevassa kerrostalokaksiossa puolen yön aikoihin.

Huoneiston asukas sai tulipalossa lieviä vammoja. Kaksioon tuli taas sekä palo- että savuvahinkoja. Tulipalo ei levinnyt huoneiston ulkopuolelle.

Poliisi tutkii palon syttymissyytä.

Uutissuomalainen: Korona romahdutti energian hinnan

Energian hinnat ovat pudonneet reippaasti alkuvuoden aikana. Asiasta kertoo Uutissuomalainen, joka tarkasteli sähkön, kevytöljyn, dieselin, bensiinin sekä maa- ja biokaasun hintaa.

Eniten on halventunut sähkön tukkumarkkinahinta, joka on jopa puolittunut.

Koronavirus on merkittävä syy sähkön hinnan laskuun, sillä monien tuotteiden ja palveluiden kysyntä on romahtanut. Hintoja on painanut alas myös muun muassa lämmin talvi ja hyvä vesivoimavuosi Pohjoismaissa.

Halventunut energia voi helpottaa yritysten tilannetta taantuman keskellä.

Yhdysvalloissa jo yli 80 000 koronakuolemaa

Koronavirukseen kuolleiden määrä on Yhdysvalloissa ylittänyt 80 000 kappaleen rajan. Varhain tiistaina Suomen aikaa kuolemia oli Yhdysvalloissa Worldometer-tarkkailusivuston mukaan yli 81 000.

Vuorokauden aikana uusia kuolemantapauksia on raportoitu 830, kertoo Johns Hopkinsin yliopiston laskenta. Kuolemien määrä on kääntynyt laskuun, maassa on raportoitu nyt kahtena perättäisenä päivänä alle tuhat koronakuolemaa.

Väkilukuun suhteutettuna koronaan on kuollut Yhdysvalloissa 244 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku oli maanantaina 49.

Yhdysvalloissa on sekä tartuntoja että kuolemia selvästi eniten koko maailmassa.

Yhdysvallat syyttää Kiinaa koronarokotteen hakkerointiyrityksistä

Yhdysvalloissa liittovaltion poliisi FBI uskoo, että kiinalaiset hakkerit ovat yrittäneet varastaa tietoja Yhdysvalloissa kehitteillä olevasta koronavirusrokotteesta.

Lisäksi hakkerit ovat yrittäneet saada tietoa viruksen testauksesta ja hoitomenetelmistä.

Presidentti Donald Trump ei ole suoraan vahvistanut tietoja, mutta sanoi lehdistötilaisuudessa, että "asiassa ei ole mitään uutta" Kiinan suhteen.

Kiina on kiistänyt syytökset ja sanonut "vastustavansa jyrkästi kaikkia kyberhyökkäyksiä". (Lähde: AFP)

Trump: Yhdysvallat ei neuvottele Kiinan kanssa jo sovittua kauppasopimusta uudelleen

Yhdysvallat ei aio avata Kiinan kanssa vuoden alussa solmittua kauppasopimusta uusille neuvotteluille, sanoo presidentti Donald Trump.

Trumpin mukaan Yhdysvallat seuraa, täyttääkö Kiina sopimuksen ensimmäisen osan sovitusti.

Yhdysvallat ja Kiina allekirjoittivat kauppasovun ensimmäisen vaiheen sopimuksen tammikuussa.

Ensimmäisen vaiheen sopimus velvoittaa Kiinaa muun muassa ostamaan enemmän amerikkalaistuotteita. Yhdysvallat taas sitoutui olemaan asettamatta lisätulleja kiinalaistuotteille.

Yhdysvallat on hiljattain vihjaillut, että se voi asettaa Kiinalle uusia tulleja. Syy tähän on Yhdysvaltain tyytymättömyys siihen, miten Kiina on hoitanut koronaviruspandemian. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltain tautikeskus: Lentokenttäseulonta ei juuri estänyt koronaviruksen leviämistä

Matkustajien tarkastaminen lentokentillä koronavirusepidemian alkuvaiheessa oli hyödytöntä viruksen torjumiseksi, kertoo Yhdysvaltain tautikeskus CDC.

Koska myös oireettomat viruksen kantajat voivat tartuttaa sitä eteenpäin, ei lämpötilamittauksilla ja oirekyselyillä saatu estettyä tartuttajien tuloa Yhdysvaltoihin.

CDC tutki Kalifornian lentokentillä 3. helmikuuta–17. maaliskuuta välisenä aikana tehtyä koronavirusseulontaa. Noin 12 000 tarkastetusta matkustajasta vain kolmella todettiin myöhemmin koronavirustartunta.

Lentokenttäseulonta on toiminut aiemmin tehokkaasti esimerkiksi ebolan torjumisessa, koska vain oireilevat ihmiset voivat tartuttaa sitä. (Lähde: AFP)

Mediat: Vettel lähtee Ferrarilta kauden 2020 jälkeen

Nelinkertainen formula ykkösten maailmanmestari Sebastian Vettel jättää Ferrari-tallin kauden 2020 jälkeen, uutisoi muun muassa Auto Motor und Sport.

Mediatietojen mukaan neuvottelut jatkosopimuksesta saksalaiskuljettajan ja Ferrarin kanssa ovat kariutuneet. Asiasta odotetaan virallista vahvistusta lähiaikoina.

Vettel on ajanut Ferrarilla vuodesta 2015, ja hänen nykyinen sopimuksensa on katkolla kauden lopussa. Lähtö Ferrarilta saattaa tietää Vettelin F1-uran päättymistä, sillä muissa huipputalleissa tuskin on paikkaa hänelle.

Vettel voitti maailmanmestaruutensa Red Bullilla 2010-luvun alussa. Ferrarilla hän on yltänyt 14 gp-voittoon.