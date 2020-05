Suomessa varmistunut nyt 287 koronakuolemaa – määrä nousi eilisestä kolmella

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut nyt 287 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Eilisestä kuolemantapaukset ovat lisääntyneet kolmella.

Sairaalahoidossa koronan takia on tällä hetkellä koko maassa yhteensä 143 ihmistä. Heistä 33 on tehohoidossa.

THL:n mukaan vahvistettuja koronavirustartuntoja on Suomessa nyt yhteensä 6 145. Eilisen jälkeen uusia tartuntoja on 91.

Eniten koronatapauksia on todettu Helsingissä, jossa niitä on todettu 2 281 kappaletta. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Vantaalla, jossa on vahvistettu 730 tartuntaa. Espoossa vahvistettuja tapauksia on kolmanneksi eniten eli 695.

Panssariprikaatin varusmiehellä todettu koronavirustartunta

Panssariprikaatin varusmiehellä on todettu vahvistettu koronavirustartunta, kertoi Maavoimat. Varusmies palasi varuskuntaan Päijät-Hämeestä kahden viikon lomalta lauantaina.

Epäily tartunnasta heräsi tiistaina, minkä jälkeen samassa linja-autossa matkustaneet sekä samassa yksikössä kasarmilla altistuneet siirrettiin erilleen muista ihmisistä.

Erillään muista on tällä hetkellä noin 20 henkilökuntaan kuuluvaa ja vajaat 80 varusmiestä.

Tartunnan saaneen varusmiehen oireet ovat lieviä, Maavoimien tiedotteessa kerrotaan.

Panssariprikaatissa palvelee parhaillaan noin 2 000 varusmiestä, jotka on jaettu kolmeen koulutusryhmään. Ryhmät eivät Maavoimien mukaan kohtaa toisiaan missään vaiheessa ja yhteiskäyttöiset tilat sekä ajoneuvot puhdistetaan ja desinfioidaan ennen ryhmien vaihtumista.