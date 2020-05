Kansainvälinen ihmissalakuljetusliiga narahti Helsinki-Vantaalla, kertoo Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitos tiedottaa paljastaneensa kansainvälisen ammattimaisen ihmissalakuljetusringin Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Helsinki-Vantaalla jäi tammikuussa kiinni ruotsalaismies seurassaan kuwaitilaismies, jonka passi kuului jollekin muulle. He olivat matkalla Pariisista Helsingin kautta Lontooseen.

Tutkinnassa selvisi, ettei matka Suomeen ollut ruotsalaismiehen ensimmäinen. Hänen epäillään salakuljettaneen kaksi muutakin ulkomaalaista Suomesta Britanniaan toisten ihmisten passeja käyttäen.

Suomessa tutkittavina olevat teot ovat Rajavartiolaitoksen mukaan osa lukuisten salakuljetusten sarjaa, jossa ihmisiä on salakuljetettu Manner-Euroopasta eri maiden kautta Britanniaan.

Tekojen taustalla epäillään olevan ainakin Ruotsissa ja Britanniassa vaikuttava ammattimainen salakuljetusrinki, jonka epäillään veloittaneen salakuljetettavilta noin 8 000 euroa per matka.

Jäivät kiinni tullitarkastuksessa

Miehet jäivät kiinni lentoasemalla, kun Tulli otti heidät tarkastukseen. Tarkastuksen yhteydessä viranomaisille heräsi epäilys, että kuwaitilaismies matkustaa toiselle henkilölle kuuluvalla Ruotsin passilla, ja paikalle kutsuttiin Rajavartiolaitoksen virkamiehet.

– Heräsi sitten epäilys, että tämä toinen kaveri on kuljettamassa toista henkilöä. Kuwaitilaismies oli oman kertomuksensa mukaan saapunut jotain salakuljetusreittiä pitkin Eurooppaan ja päätynyt Ranskaan. Sieltä hänet pyrittiin salakuljettamaan Britteinsaarille Suomen kautta. Tämä organisaatio hoiti henkilön salakuljetusta Ranskasta Suomen kautta Britanniaan, Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön yliluutnantti, tutkinnanjohtaja Juho Sillanpää sanoo STT:lle.

Tutkinta laajeni kansainväliseksi, ja mukaan kuvaan tulivat poliisivirasto Europol ja rikosoikeudellisen yhteistyön virasto Eurojust. Salakuljetusringin jäseniin iskettiin sekä Ruotsissa että Britanniassa, joissa paikalliset viranomaiset tekivät kotietsintöjä ja kiinniottoja.

Salakuljettajat hakevat epätyypillisiä reittejä

Sillanpää uskoo, että tutkinnassa selvinnyt kuvio on osa laajempaa ilmiötä, jossa moni pyrkii Manner-Euroopasta Britanniaan.

– Maantieteellisesti lyhyin matka on Ranskasta, mutta viranomaiset ovat kuitenkin tehostaneet valvontaansa, koska näitä yrityksiä on paljon. Suomen kautta kulkeminen voi kuulostaa vaivalloiselta, mutta se voi olla salakuljettajille käyttökelpoinen reitti. He saattavat esimerkiksi olettaa, että tarkastukset kohdistuvat nimenomaan Ranskasta tuleviin liikennevälineisiin, Sillanpää sanoo.

Sillanpää sanoo, että tutkinnassa paljastui kaiken kaikkiaan parikymmentä salakuljetustapausta, joista kaikki eivät onnistuneet. Epäiltynä on useita henkilöitä. Suomessa epäiltynä oleva Ruotsin kansalainen on ollut kiinni otettuna ja vangittuna tammikuun 2020 lopusta alkaen epäiltynä törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä. Tutkinta hänen osaltaan siirtyy lähiaikoina syyteharkintaan. Liigan muiden jäsenten osalta tutkinta jatkuu Suomessa ja ulkomailla.

Vangittu ruotsalaismies on kotoisin Lähi-idän alueelta, asunut Ruotsissa ja saanut itselleen Ruotsin kansalaisuuden. Tutkinnassa kävi myös ilmi, että hän oli lisäksi hakenut itselleen toista henkilöllisyyttä esiintyen itse kuwaitilaisena turvapaikanhakijana Britanniassa.

Viranomaiset uskovat, että hän oli luonut itselleen väärän identiteetin saadakseen käyttöönsä peitehenkilöllisyyden muun muassa salakuljetustoimintaa varten.