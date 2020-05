THL: Suomessa vahvistunut nyt yli 6 200 koronavirustartuntaa – määrä kasvanut eilisestä 83:lla

Suomessa on nyt 6 228 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Eilisen jälkeen tietoon on tullut 83 uutta tartuntaa.

Eniten koronatapauksia on todettu edelleen Helsingissä, jossa tartuntoja on varmistunut 2 311 kappaletta. Seuraavaksi eniten tartuntoja on vahvistunut Vantaalla, jossa on todettu 739 tartuntaa. Kolmanneksi eniten vahvistettuja tartuntoja on Espoossa, 708 kappaletta.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut eilisten tietojen mukaan 287 ihmistä. Keskiviikosta kuolemantapaukset lisääntyivät kolmella.

Sairaalahoidossa koronan takia oli THL:n eilisten tietojen mukaan koko maassa 143 ihmistä. Heistä 33 oli tehohoidossa. Valtaosa, 119, sairaalassa olevista on hoidossa Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella. Niin ikään kuolemantapauksista valtaosa, 234, oli kirjattu siellä.

THL:n on määrä kertoa uusimmat tiedot koronakuolemista ja sairaalahoidossa olevista myöhemmin tänään.

Varusmiehellä todettiin tartunta Karjalan prikaatissa

Karjalan prikaatissa on tänään vahvistunut koronavirustartunta. Maavoimien mukaan tartunta todettiin varusmiehellä, joka oli palannut sunnuntaina varuskuntaan kahden viikon lomalta pääkaupunkiseudulta.

Tartunnan saanut palasi varuskuntaan lomakuljetusbussilla, jossa hänen lisäkseen oli 28 matkustajaa ja kuljettaja. Samassa autossa matkustaneet ja palveluksessa altistuneet eli yhteensä 50 varusmiestä pidetään erillään muista.

Tartunnan saaneen varusmiehen oireet ovat lieviä, Maavoimien tiedotteessa kerrotaan.

Kun epäily tartunnasta oli keskiviikkona ilmennyt, varusmies toimitettiin Vekaranjärven varuskunnan terveysasemalle hoitoon ja tutkimuksiin.

Karjalan prikaatissa palvelee parhaillaan noin 3 000 varusmiestä, jotka on jaettu kolmeen rotaatioryhmään. Ryhmät eivät Maavoimien mukaan kohtaa toisiaan missään vaiheessa ja yhteiskäyttöiset tilat ja ajoneuvot puhdistetaan ja desinfioidaan ennen ryhmien vaihtumista.