Pohjoismaiden yhteinen matkustuskupla ei ole tällä hetkellä pohdinnassa, sanoo sisäministeri Ohisalo

Pohjoismaiden yhteinen matkustuskupla ei ole tällä hetkellä pohdinnassa, kertoo sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.). Ohisalo keskusteli tänään vapaa-ajan matkustamisesta sekä pohjoismaisten että EU-kollegojensa kanssa.

EU-komissio suositteli aiemmin tällä viikolla, että lomamatkailua voitaisiin avata sellaisten jäsenmaiden välillä, jotka ovat keskenään samanlaisessa epidemiatilanteessa.

Ohisalo toteaa, että Pohjoismaista Ruotsin koronavirustilanne on edelleen huolestuttava, kun taas muut Pohjoismaat ovat saaneet tilanteen melko vakaaksi.

Pohjoismaista Suomi, Ruotsi ja Tanska kuuluvat EU:hun, mutta kaikkien Pohjoismaiden välillä vallitsee vapaa liikkuvuus. Koronaviruksen vuoksi on otettu käyttöön erilaisia matkustusrajoituksia.

Tällä hetkellä Suomen hallitus ei suosittele lomamatkailua ulkomaille ja rajoittaa muuta kuin välttämätöntä matkailua Suomeen.

Suomen kansalaisilla on kuitenkin aina oikeus palata Suomeen ja jokaisella on oikeus lähteä Suomesta, ellei kyseistä oikeutta ole laintasoisella säädöksellä rajoitettu.

Ohisalo pitää naapurimatkailua loogisena

Ohisalo korostaa, että hallitus ei ole tehnyt vielä päätöksiä siitä, miten ja milloin vapaa-ajanmatkailua voitaisiin avata Suomesta ulkomaille.

– Totta kai Suomelle on loogista, että lähellä olevat naapurimaat olisivat sitten niitä ensimmäisiä, oli kyse sitten Virosta, Baltian maista, Pohjoismaista. Niin varmasti näistä ensisijaisesti mietittäisiin turismikäytävämahdollisuuksia, jos siihen halutaan lähteä, Ohisalo sanoi.

Puhelimitse pidetyssä lehdistötilaisuudessa Ohisalo ei vastannut suoraan kysymykseen siitä, voisiko Suomi avata vapaa-ajanmatkailun ensin Viroon avaamatta sitä samalla Ruotsiin.

Suoran vastauksen sijaan hän viittasi komission suositukseen.

– Jos maissa on samankaltaisia tautitilanteita, niin silloin komissio on myös kannustanut siihen, että maat voisivat kahdenkeskisesti sopia siitä, että matkustaminen avattaisiin tiettyyn suuntaan.

Komission suositus mahdollistaa Ohisalon mukaan tilanteet, joissa sisärajoja eri EU-maihin voidaan kohdella eri tavoin.

Väkilukuun suhteutettuna Suomessa ja Virossa on ollut suunnilleen yhtä paljon koronakuolemia. Suomessa on kuollut 52 ihmistä miljoonaa asukasta kohden, kun Virossa vastaava luku on 47. Ruotsissa sen sijaan on kuollut yhteensä 361 ihmistä miljoonaa asukasta kohti.

Ohisalo arvioi, että hallitus keskustelee matkustamisasioista seuraavan parin viikon sisällä.