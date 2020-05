Kesätyöpaikkoja jaettu jopa puolet vähemmän kuin viime keväänä – koronarajoitusten purkaminen avaa lisää paikkoja

Työnantajat palkkaavat koronaepidemian takia huomattavasti vähemmän kesätyöntekijöitä kuin viime vuonna. Uudenmaan ely-keskuksen mukaan kesätyöpaikkailmoituksia oli huhtikuussa hieman yli puolet viime vuoden huhtikuun määrästä. Toukokuun 12. päivään mennessä Uudellamaalla oli ilmoitettu vain 53 kesätyöpaikasta, kun viime vuoden toukokuussa ilmoitettiin yhteensä 1 300 paikasta.

Myös Keski-Suomessa kesätyöpaikkailmoituksia oli satoja vähemmän kuin aiempana vuonna.

Kaupan alalla S-ryhmä kertoo joutuneensa perumaan osan nuorten kesätyöpaikoista. Hakemuksia on tullut yhtä paljon kuin aiempinakin vuosina, mutta kesätyöntekijöitä S-ryhmä palkkaa vain puolet aiemmasta määrästä, joka on normaalina vuonna noin 14 000.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Toinen suuri kaupan alan työllistäjä Kesko ei palkkaa aiempien vuosien tapaan korkeakouluopiskelijoita, jotka hakevat tutkintoaan vastaavaa kesätyötä. Kassa-, hyllytys- ja palvelutehtäviin palkataan kesätyöntekijöitä lähes normaalisti, mutta kukin kauppias tekee itsenäisen päätöksen palkkaamisesta.

Vaikeimmassa tilanteessa ovat erikoistavarakaupat, kun taas päivittäistavarakaupoissa työvoiman tarve on jopa lisääntynyt, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntija Mikko Räsänen. Matkailualan pysähtyminen näkyy myös päivittäistavarakauppojen kesätöissä alueilla, joilla matkailu on tärkeä osa taloutta.

EK:n tavoitteena on 130 000 kesätyöpaikkaa vuosittain. Tänä vuonna paikkoja tullaan jakamaan vähemmän, mutta rajoitusten todelliset seuraukset selviävät vasta syksyllä yrityksille tehtävästä kesätyökyselystä. Räsäsen mukaan ajantasainen seuranta kesätyötilanteesta puuttuu.

Kesätyöpaikat vähissä myös kunnissa

Osa kunnista ei pysty tarjoamaan ollenkaan kesätyöpaikkoja, kertoo KT Kuntatyöntekijöiden työmarkkinatutkija Riikka Krause. Valmius nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen vaihtelee kunnittain. Krausen mukaan kunnat ovat hyvin halukkaita työllistämään nuoria mahdollisuuksien mukaan ja tarkkailevat tilannetta, sillä se voi muuttua nopeasti.

Viime kesänä kunnissa oli tarjolla noin 45 000 kesätyöpaikkaa. Tänä vuonna kuntien tarjoamien kesätyöpaikkojen määrä on pienempi, mutta tarkkaa lukumäärää ei Krausen mukaan vielä tiedetä.

Useat kaupungit jakavat myös tänä vuonna runsaasti kesätyöseteleitä 15–19-vuotiaille työnhakijoille. Seteleitä tarjotaan jopa enemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna, sillä niillä halutaan tukea nuorten työllistymistä alueen yrityksiin.

Työsuhdeneuvontaa poikkeusoloissa

Kesätyöpaikkoja voi tulla vielä hakuun, muistuttavat TE-toimistot. Esimerkiksi ravintoloiden avaaminen kesäkuun alussa kasvattaa työvoiman tarvetta.

Avoimia paikkoja on Uudenmaan ja Keski-Suomen TE-toimistojen mukaan tällä hetkellä erityisesti rakennusalalla, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä siivouksessa. Lisäksi Uudellamaalla kesätöitä on tuotanto- ja varastotyössä ja Keski-Suomessa puhelinmyynnissä. Myös maatalouden kausitöitä on jonkin verran haussa.

Koronaepidemian aiheuttama kesätöiden epävarmuus on näkynyt myös SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteisessä Kesäduunari-infossa, joka tarjoaa nuorille neuvontaa työsuhdepulmissa. Yhteydenottoja on tullut ensimmäisen toimintaviikon aikana vilkkaammin kuin aikaisempina vuosina ja kysymyksiä on esitetty perinteisten teemojen lisäksi koronan aiheuttamista työsuhteiden siirtymisistä tai perumisista.

– Moni on kuitenkin toiveikas ja valmis hakemaan kesätöitä sellaiselta alalta, jolla ei ole aikaisemmin työskennellyt, kertoo Kesäduunari-infon neuvoja Anni Ritari.