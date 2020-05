Yle: Suomeen tulossa Kreikasta 25 lapsen pakolaisryhmät kesä- ja heinäkuussa – myös siirtoja Kyprokselta odotetaan kesällä

Hallitus sopi alkuvuonna ottavansa vastaan Välimeren alueelta yhteensä 175 turvapaikanhakijaa. Airiainen kertoo, että kesäkuussa siirtoja tehtäisiin myös Saksaan ja Portugaliin. Hän on tyytyväinen, että siirrot voidaan aloittaa koronapandemiasta huolimatta.

– Koronatilanne ei ole mihinkään katoamassa ja tilanne Kreikan saarilla on hyvin akuutti, Airiainen sanoo Ylelle.

Tällä hetkellä Suomen ilmoittamasta kiintiöstä 130 paikkaa on varattu Kreikan kautta tuleville. Heistä 100 on alaikäisiä ja loput yksinhuoltajia lapsineen, Airiainen kertoo Ylelle.

Kokonaiskiintiöstä 30 paikkaa on varattu Kyprokselta tuleville. Ensimmäiset siirrot Kyprokselta on Airiaisen mukaan tarkoitus tehdä kesä–heinäkuussa. Kyseiset ihmiset ovat hänen mukaansa yksin olevia, alaikäisiä ja yksinhuoltajaperheitä.

Loput 15 paikkaa jakaantuvat Italian ja Maltan kesken, mutta maiden väliset kiintiöt voivat vielä muuttua.

Suomi on toivonut, että siirrettävät olisivat alle 17-vuotiaita ja tyttöjä. Tiedossa kuitenkin on, että pakolaisleireillä on enemmän miehiä kuin naisia. Etusijalla ovat myös korkean turvallisuusriskin maista tulevat.

Tulijat koronatestiin

Migrin vastaanottoyksikön ylitarkastaja Mikko Välisalo kertoi huhtikuun lopussa STT:lle, että koronatilanne huomioidaan siirroissa. Esimerkiksi jokaiselle tehdään ennen ja jälkeen siirron terveystarkastus, johon kuuluu koronatestaus.

– Tämänhetkiset reunaehdot sinne päähän ovat ne, että koronapositiiviset tai oireilevat eivät siirry ollenkaan. Sitten luonnollisesti pitäisi odottaa, että se menee ohi, Välisalo kertoi STT:lle.

Ennen keskukseen siirtymistä järjestetään 14 vuorokauden karanteenia vastaava järjestely, joka toteutuu tavanomaista ryhmäkotia vastaavissa olosuhteissa.

Koronan leviäminen huolettanut ylikansoitetuilla leireillä

Kreikan Egeanmeren saarien siirtolaisleirit ovat olleet yliruuhkautuneita jo pitkään. Ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet niiden epähygieenisistä oloista, jossa esimerkiksi puhtaan veden saanti on ollut vaikeaa. Myöskään suihkuja tai wc-tiloja ei ole ollut järjestöjen mukaan leirillä riittävästi.

Human Rights Watchin mukaan esimerkiksi monet alaikäiset ovat joutuneet nukkumaan mattojen tai pahvilaatikoiden päällä, koska parempaa ei ole ollut tarjolla.

Saarien leireillä asui huhtikuun lopussa lähes 35 000 ihmistä, mikä ylittää kuusinkertaisesti niiden kapasiteetin. Muun muassa Lääkärit ilman rajoja on syyttänyt Euroopan sulkeneen silmänsä leirien tilanteelta.

Koronakriisi on herättänyt lisähuolta leirien tilanteesta, sillä viruksen on pelätty voivan levitä ylikansoitetuilla leireillä. Leireillä asuvat ihmiset joutuvat usein jonottamaan niin ruokaa kuin lääkärien palveluita pitkissä jonoissa, jossa koronan vaatimien turvavälien pitäminen ei ole ollut mahdollista.

Kreikka onkin jo siirtänyt satoja leireillä olevia ihmisiä manner-Kreikassa sijaitseviin keskuksiin.

Toistaiseksi koronaepidemialta on leirillä vältytty.

Kreikkalaislehti Ekathimerinin mukaan leirillä on todettu neljä koronatartuntaa leirille hiljattain saapuneiden joukossa. Kaikki maaliskuun alusta alkaen saapuneet ovat eristyksissä.