Masked Singer Suomen finaali huipentui Leijonan voittoon, maskin takaa paljastui näyttelijä-koomikko Sami Hedberg

Masked Singer Suomi -ohjelman voittajaksi selviytyi Leijona, jonka maskin takaa paljastui standup-koomikko ja näyttelijä Sami Hedberg. Lauantai-illalla MTV3-kanavalla nähdyssä finaalijaksossa olivat mukana lisäksi heinäseipääksi ja ampiaiseksi naamioituneet kilpailijat.

Kaksi muuta kilpailijaa paljastuivat ammattimuusikoiksi. Heinäseipään alta paljastui muusikko Ilkka Alanko. Ampiaisen lateksipuvusta kuoriutui laulaja Erika Vikman.

– Tuntui epätodelliselta poistaa maski viimeisenä ja saada näyttää tämä hieno tunne ekaa kertaa ihan omilta kasvoiltaan, Hedberg kommentoi voittoaan tiedotteessa.

Naamioituja kilpailijoita oli yhteensä 12. Mukana olivat myös muun muassa meteorologi Pekka Pouta, ravintoloitsija Henri Alén ja ruotsalaislaulaja Pandora.

MTV3-kanavan mukaan Masked Singer on ollut kevään katsotuin viihdeohjelma televisiossa. Keskikatsojamäärä on kanavan mukaan ollut 1,5 miljoonaa per jakso.