Vaasan seudulla ajettu rajuja ylinopeuksia – poliisi kertoo kuljettajien kilpa-ajoista

Kevään aikana Vaasan seudulla on poliisin mukaan tullut ilmi suuri määrä ylinopeustapauksia. LEHTIKUVA / Aku Häyrynen

Pohjanmaalla Vaasan seudulla on ajettu rajuja ylinopeuksia, kertoo poliisi. Viikonlopun aikana on mitattu useita törkeitä ylinopeuksia. Osaan tapauksista on poliisin mukaan liittynyt kahden kuljettajan välistä kilpa-ajoa.