Yön uutiskooste: Euroviisut järjestetään ensi vuonna Rotterdamissa, koronavirustilanne jatkuu synkkänä Brasiliassa

Kaatuneitten muistopäivää vietetään koronarajoitusten vuoksi hiljaisesti

Tänään vietetään kaatuneitten muistopäivää. Kokoontumisrajoitusten vuoksi päivää vietetään hiljaisesti, eikä seppeleenlaskuihin tai muihin muistotapahtumiin toivota yleisöä.

Yleisradio lähettää juhlajumalanpalveluksen Lopen kirkosta. Lähetystä voi radion lisäksi seurata Facebookista.

Kaatuneitten muistopäivä on ollut vakiintunut liputuspäivä 70-luvulta saakka.

Aikuisten alkeisuimakoulujen suosio räjähti vuodessa - kysyntä ylittää tarjonnan

Aikuisten alkeisuimakoulujen suosio kasvoi merkittävästi ennen koronaepidemiaa, kerrotaan STT:n haastattelemista alkeisuimakouluja järjestävistä tahoista. Uimaliiton tilastojen mukaan liiton jäsenseuroissa osallistujamäärä kasvoi viime vuonna yli 80 prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Uimaliiton mukaan nousussa ei ole kyse siitä, että yhä useammat uimaseurat järjestäisivät alkeisopetusta, sillä järjestävien seurojen määrä ei ole kasvanut.

Päätäit yleistyivät vuosituhannen vaihteessa, eivätkä ne ole ainakaan vähentyneet

Päätäit pitävät yhä pintansa Suomessa, Helsingin yliopistosta kerrotaan. Päätäiden määrä nousi 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa, eikä sen jälkeen ole tietoa ainakaan siitä, että ne olisivat harvinaistuneet.

Helsingin yliopiston dosentin Sakari Jokirannan mukaan Suomessa on edelleen paljon aikuisia, jotka ajattelevat täiden olevan harvinainen ja häpeällinen asia. Siksi vanhemmat eivät välttämättä tuo tuttavapiirissä, päiväkodissa tai koulussa esille, jos omalla lapsella on täitä, minkä vuoksi täit pääsevät helposti leviämään.

Euroviisut järjestetään ensi vuonna Rotterdamissa - koronapandemia esti tämän vuoden tapahtuman

Euroviisut aiotaan järjestää ensi vuonna Hollannin Rotterdamissa, kertoo Euroopan yleisradioliitto EBU tiedotteessa. Tämän vuoden Rotterdamiin suunniteltu viisutapahtuma jouduttiin perumaan koronaviruspandemian vuoksi.

Laulukilpailun tilalle laadittiin kuitenkin korvaava tv-show, joka esitettiin suorana lähetyksenä lauantaina. Europe Shine A Light -ohjelmassa esiintyivät muun muassa niiden 41 maan euroviisuedustajat, joiden oli määrä osallistua tämän vuoden Euroviisuihin Rotterdamissa.

Ensi vuoden Euroviisujen päivämäärät on määrä julkistaa myöhemmin.

Suomen vuoden 2021 euroviisuedustajan etsinnän on kerrottu alkavan syyskuussa, kun Ylen Uuden musiikin kilpailun kappalehaku aukeaa.

Kongressin demokraatit aloittivat tutkinnan ulkoministeriön ylitarkastajan kohupotkuista

Yhdysvalloissa demokraatit ovat aloittaneet tutkinnan ulkoministeriön ylitarkastajan Steve Linickin erottamisesta.

Presidentti Donald Trump irtisanoi Linickin myöhään perjantaina paikallista aikaa. Demokraattien mielestä päätös saattoi olla poliittisesti motivoitunut kostotoimi, sillä Linickin uskottiin tutkivan ulkoministeri Mike Pompeon toimia. Pompeo kuuluu Trumpin lähimpiin liittolaisiin.

Kongressin demokraatit vaativat nyt Valkoiselta talolta ja ulkoministeriöltä asiakirjoja Pompeo-tutkintaan ja Linickin erottamiseen liittyen. (Lähde: AFP)

Rikokset sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan lisääntyivät jälleen Ranskassa

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuneiden rikosten määrä nousi Ranskassa jälleen viime vuonna. Määrä kasvoi edeltävästä vuodesta 36 prosentilla, maan sisäministeriö kertoi lauantaina. Myös vuonna 2018 vastaavia rikoksia oli kirjattu ennätysmäärä.

Ministeriön mukaan poliisin tietoon tuli viime vuonna 1 870 homo- ja transfobisten rikosten uhriksi joutunutta. Vuonna 2018 uhreja oli poliisin tiedossa 1 380.

Viime vuoden rikosilmoituksista lähes 30 prosenttia koski fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Kolme neljäsosaa ilmoitettujen rikosten uhreista oli miehiä.

Kansalaisjärjestöjen mukaan viralliset luvut eivät kerro asian koko laajuutta, koska kaikki uhrit eivät ilmoita rikoksista poliisille. (Lähde: AFP)

WHO: Desinfiointiaineen suihkuttaminen kaduille voi olla haitallista

Katujen suihkuttaminen desinfiointiaineella voi olla haitallista terveydelle, varoittaa Maailman terveysjärjestö WHO.

Ulkotilojen suihkuttamisen ei uskota tuhoavan koronavirusta tai muita taudinaiheuttajia, sillä pinnoilla oleva lika mitätöi desinfiointiaineen vaikutuksen. Vaikka pinnoilla ei olisikaan orgaanista ainetta, ei suihkuttaminen peitä pintoja niin tehokkaasti, että se tuhoaisi virukset.

Katujen ei myöskään uskota olevan keskeisiä paikkoja viruksen leviämisen kannalta. Sen sijaan desinfiointiaine voi aiheuttaa terveyshaittoja.

Katuja ja muita julkisia paikkoja on suihkutettu desinfiointiaineella ympäri maailman koronaviruspandemian aikana. (Lähde: AFP)

Koronavirustilanne jatkuu synkkänä Brasiliassa, kuolemia jo yli 15 000

Koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä on noussut Brasiliassa jo yli 15 000:n. Maassa rekisteröitiin lauantaina Worldometer-tilastosivun mukaan yli 800 kuolemaa ja lähes 15 000 uutta tartuntaa.

Brasiliassa on nyt vahvistettu yhteensä yli 233 000 tartuntaa, mikä on viidenneksi suurin määrä maailmassa. Kuolemien määrässä Brasilia on kuudentena.

Maassa on kuollut miljoonaa asukasta kohden 74 ihmistä, eli hieman enemmän kuin Suomessa, jossa vastaava luku on 54.

Toisin kuin monissa Euroopan maissa, joissa tartuntamäärät ovat laskeneet jo pidempään, ovat Brasilian käyrät olleet viime päivinä nousussa. (Lähde: AFP)

Lievä lasku Yhdysvaltain koronakuolemissa jatkuu

Yhdysvalloissa on kuollut koronavirukseen liittyen 1 237 ihmistä viimeisen vuorokauden aikana, kertovat maailman virustilannetta seuraava Johns Hopkinsin yliopiston lukemat.

Luku on hieman pienempi kuin edellispäivinä ja yli 300 alhaisempi kuin viime viikon lauantain lukema. Koronakuolemien raportointi vaihtelee Yhdysvalloissa jonkin verran viikonpäivien mukaan, joten usein mielekkäintä on verrata lukua edellisviikon samaan päivään.

Yhdysvalloissa on yliopiston mukaan kuollut yhteensä yli 88 700 ihmistä koronavirukseen liittyen, mikä on selvästi eniten maailmassa. Worldometer-tilastosivun mukaan kuolemia on jo yli 90 000. (Lähde: AFP)