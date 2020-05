Suomessa lähes 6 450 varmistettua koronavirustartuntaa – määrä kasvanut 44:llä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on nyt 6 443 varmistettua koronavirustartuntaa. Määrä kasvoi tiistaista 44:llä uudella tartunnalla.

Eniten tartuntoja on pääkaupunki Helsingissä, jossa niitä on nyt 2 404. Tiistaihin verrattuna Helsingissä on todettu uusia tartuntoja 17. Toiseksi eniten tartuntoja on Vantaalla, jossa tartuntamäärä kasvoi kymmenellä 777 tartuntaan. Myös pääkaupunkiseudun kolmannessa suuressa kaupungissa Espoossa on yli 700 tartuntaa. Espoossa on todettu kolme uutta tartuntaa, ja yhteensä siellä on varmistettu 722 koronavirustartuntaa.

Yli sata koronavirustartuntaa on myös Turussa (169), Tampereella (139), Järvenpäässä (111) ja Jyväskylässä (102). Näistä kaupungeista vain Turussa oli todettu uusia tartuntoja. Siellä tartuntojen määrä kasvoi neljällä.

Pääkaupunkiseudun ympäryskunnista uusia tartuntoja todettiin myös Keravalla, Kirkkonummella ja Sipoossa. Kirkkonummella on nyt 76 tartuntaa, Sipoossa 70 ja Keravalla 63.