STM: Kirurgisten suu-nenäsuojaimien riittävyys nyt hyvä – suojavaatteiden välttävä

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoo, että kirurgisten suu-nenäsuojaimien riittävyys Suomessa on tällä hetkellä hyvä. Tilanne on tiedotteen mukaan muuttunut kahden viikon takaisesta arviosta, jolloin tilanne oli kohtalainen.

Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) riittävyys on kohtalainen, mutta suojavaatteiden tilanne on välttävä. Kaksi viikkoa sitten suojavaatteiden tilanne oli heikko. Suojakäsineiden tilanne on kahden viikon takaiseen nähden yhä hyvä. Suojavisiirien riittävyystilanne on erinomainen.