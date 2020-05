Suvun voimin vietettävä juhla kutistui perhepiirin koti-illaksi – ramadan päättyy, mutta korona pitää moskeijat kiinni

Muslimit ympäri maailman viettävät tämän viikonlopun ympärillä pyhän kuukauden eli ramadanin päättymistä. Ramadan päättyy islaminuskoisten vuoden tärkeimpään juhlaan id al-fitriin, jota ei kuitenkaan päästä tänä vuonna viettämään tavalliseen malliin pandemiatilanteen vuoksi.

Suomen Islam-seurakunnan hallituksen puheenjohtaja Gölten Bedretdin vastaa puhelimeen handsfreellä autostaan. Hän on käynyt viemässä ruokaa siskolleen, joka kuuluu riskiryhmään.

– Olin heittämässä heille perinneruokia ja kukkia etukäteen valmiiksi. Vähän tällaista pakettivientiä sinne tänne tuonne, hän kuvailee id al-fitrin aaton askareitaan STT:lle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Bedretdin arvioi, että ramadan on ollut tänä keväänä todella poikkeuksellinen. Tataariyhteisön perustama seurakunta täytti tänä vuonna 95 vuotta, mutta hallituksen puheenjohtajan mielestä seurakunnan pitkän historian aikana ei ole aiemmin ollut vastaavanlaista tilannetta.

– Luulen, että sodanaikana oli pikkaisen poikkeuksellista, mutta periaatteessa tämä on kyllä meidän historiassamme ensimmäinen kerta, kun tällaista on. Eli moskeijat on kiinni ja kaikki rukoukset on tehty etänä onlinesysteemillä, Suomen Islam-seurakunnan hallituksen ensimmäinen naispuheenjohtaja kertoo.

Esimerkiksi ramadanin aikaan illalla järjestettäviin ylimääräisiin tarawih-rukoushetkiin on tultu Bedretdinin mukaan tavallisesti moskeijaan, mutta tänä vuonna myös tarawih on järjestetty etänä. Ihmiset ovat rukoilleet kotonaan ja pitäneet vierellä auki tablettia, tietokonetta tai vaikkapa puhelinta, jonka välityksellä on voitu rukoilla imaamin johdolla.

Yhteisöllisyys heikompaa välien pitämisen vuoksi

Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaamin Anas Hajjarin mukaan koronatilanne on aiheuttanut häiriöitä myös muuhun yhteisölliseen toimintaan. Hajjarin mukaan moskeijat ovat tavallisesti muun muassa järjestäneet yhteisiä aterioita, joita ei ole voitu tänä vuonna järjestää.

Sen sijaan jotkut ihmiset ovat Hajjarin mukaan esimerkiksi lähettäneet ruokaa toisilleen. Vaihtoehtoisesti on saatettu vain keskittyä syömään samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa.

– Huomenna on juhlapäivä. Silloin kokoonnuttaisiin moskeijaan tai ulkosalla jossain muualla, kentällä tai vastaavalla, Hajjar kertoo.

Sunnuntaina näin ei kuitenkaan voi tehdä, vaan suositus on Hajjarin mukaan se, että perheet viettävät juhlaa keskenään omissa kodeissaan.

Tästä huolimatta id al-fitriin kuuluvat perinteet, kuten koristelut, juhla-ateriat ja uudet vaatteet, eivät loista poissaolollaan.

– Ne eivät ole poissa. Mutta se yhteisöllisyys on heikompi tietenkin tänä vuonna sosiaalisen etääntymisen ja välien pitämisen takia, Hajjar tarkentaa.

Hajjar kertoo itse viettävänsä id al-fitrin omissa oloissaan. Hän kuitenkin pitää tavalliseen tapaan yhteyttä oman sukunsa kanssa ympäri maailmaa. Yhteistä juhla-ateriaa etäyhteyden kautta ei ole kuitenkaan suunnitteilla.

Paaston päättyminenkin täytynyt järjestää etänä

Ramadanin ehkä tunnetuimpaan perinteeseen eli paastoon koronatilanteella ei kuitenkaan ole Gölten Bedretdinin mielestä ollut vaikutusta. Paastoa on pidetty tavalliseen tapaan auringon ollessa taivaalla.

Perinteisesti ramadanin aikaan on kuitenkin kutsuttu ystäviä ja sukulaisia kylään syömään niin kutsutuille iftareille, kun paasto on rikottu auringon laskettua. Tämän kaltaisia yhteisiä ruokailuhetkiä ei ole tänä keväänä ramadanin aikaan järjestetty.

Bedretdin kertoo kuitenkin osallistuneensa pariin iftariin etänä Zoomin kautta.

Juhlapäivän tarkka ajoitus vaihtelee jossain määrin eri osissa maailmaa. Suomen islam-seurakunnalle virallinen juhlapäivä on kuitenkin huomenna. Tänään on sen sijaan viimeinen paastopäivä.

Bedretdin kertoo seurakuntansa määritelleen juhlapäivän jo etukäteen. Joissain arabimaissa juhlapäivä kuitenkin määrittyy puhtaasti sen mukaan, näkyykö kuu vai ei. Perinteisesti Ramadan päättyy, kun seuraava uusi kuu havaitaan.

Suomen islam-seurakunta alkaa striimata aamuyhdeksästä eteenpäin juhlarukoustilaisuutta moskeijasta. Mitään yhteisesti sovittua aikaa rukoushetken alkamiselle ei kuitenkaan ole, vaan rukoustilaisuuksien aika voi vaihdella eri yhdyskuntien välillä.

Juhlapäivä perhepiirissä, mutta linjat kuumana

Bedredtinin mukaan heillä on kotona ollut juhlissa yleensä 50–60 ihmistä. Tänä vuonna hän sen sijaan viettää id al-fitriä kolmen tyttärensä kanssa. Osa Bedredtinin tyttäristä ei asu Helsingissä, mutta he ovat saapuneet juhlaa varten kaikki jo lauantaina Helsinkiin.

Bedretdinin mukaan perheen on tarkoitus lähinnä syödä ja jutella.

– Syödään hyvin, syödään hyvin ja vielä enemmän syödään hyvin, Bedredtin naurahtaa.

Vaikka juhla täytyy järjestää tänä vuonna pienessä piirissä löytyy silti syytä iloon.

– Ilon juhlahan se on, kun paasto loppuu, mutta kyllä se vähän sitä juhlallisuutta syö pois.

Zoom-tapaamisia ei Bedredtinin mukaan ole heidän omien sukulaistensa kesken vielä suunniteltuna, mutta yhteyttä kyllä pidetään.

– Soitellaan kaikille sukulaisille ja tuttaville, että kyllä varmaan linjat on kuumana huomenna, hän sanoo.