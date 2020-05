Kultarannassa keskustellaan pandemian jälkeisestä ajasta – presidentti Niinistö kertoo oppineensa koronan aikana itsestään: "Kyllä minä tämän tilanteen kanssa pärjään"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön isännöimät Kultaranta-keskustelut ovat alkaneet. Keskusteluissa aiheena on koronapandemian jälkeinen aika.

Presidentti Niinistö perusteli aihevalintaa sillä, että monissa Euroopan maissa ollaan jo aika lähellä koronan tukahduttamisvaihetta, ja Niinistön mukaan on parempi varautua koronan jälkeiseen aikaan. Hän toivoi juuri ennen keskusteluiden alkamista, että keskusteluissa saadaan paljon aikaan.

Niinistöltä kysyttiin alkajaisiksi, mitä presidentti on oppinut koronakriisin aikana. Niinistö muutti kysymyksen muotoon, että mitä hän on itsestään oppinut.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Päällimmäinen tuntuma on se, että kas kummaa, kyllä minä tämän tilanteen kanssa pärjään. Uskon, että se on aika yleinen kokemus ja osoittaa ihmisen kykyä sopeutua, Niinistö vastasi.

Kultaranta-keskusteluiden ensimmäisessä osassa Niinistön kanssa keskustelivat arkkiatri Risto Pelkonen ja Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Adina Nivukoski.

Nivukoski kuvaili, että koronatilanne on aiheuttanut nuoren elämässä hämmennystä ja epävarmuutta. Arkkiatri Pelkonen sanoi uskovansa, että monella on herännyt ajatus siitä, mikä on elämässä tärkeintä.

– Se on elämä itse, hän sanoi.

Nivukoski otti esille myös sen, että koronakriisissä ketään ei saa jättää putoamaan kelkasta.

– Se saisi jäädä tavaksi, presidentti Niinistö lisäsi.

Keskustelut näytetään suorana lähetyksenä Yle TV1:llä ja Areenassa.

Kultaranta-keskustelut järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti virtuaalisesti. Suorassa lähetyksessä pureudutaan kysymyksiin siitä kuinka sopeudumme niihin muutoksiin, joita koronan jälkeinen maailma tuo mukanaan. Samalla pyritään myös arvioimaan sitä, miten me voimme itse vaikuttaa muutoksen suuntaan.

Presidentillä huoli Euroopan vaikutusvallan heikkenemisestä

Niinistön mukaan koronakriisi näyttää laukaisseen jännitteitä, jotka olivat jo olemassa ennen sitä. Niinistö kommentoi asiaa Kultaranta-keskustelujen pohjustuksena toimineessa mediatapaamisessa perjantaina.

– Olemme nähneet kahtiajakoa sekä Kiinan ja Yhdysvaltain välisen vuoropuhelun kiristymistä, hän sanoi.

Euroopan unionin kohdalla korona on tuottanut myös jännitteiden purkautumista taloudessa.

Ranska ja Saksa ovat hiljattain ehdottaneet 500 miljardin euron elpymisrahastoa EU-budjetin yhteyteen talouden uudelleenkäynnistämiseksi. Varat käytettäisiin pahiten koronaviruskriisistä kärsineiden alueiden ja alojen tukemiseen.

Jäsenmailla on ollut hyvin erilaisia näkemyksiä esimerkiksi siitä, annettaisiinko rahastosta tukea jäsenmaille lainoina vai avustuksina.

Niinistö ilmaisi perjantaina huolensa myös Euroopan vaikutusvallan heikkenemisestä. Hänen mukaansa se jatkuu väistämättä, ellei Euroopan unioni selviydy sisäistä paineista, kuten talous- ja rajakysymyksistä.

Myös koronatilanne on voinut heikentää EU:n keskinäistä luottamusta. Esimerkiksi Italia on ilmaissut pettymystä vähäiseksi kokemaansa tukeen unionilta koronakriisin aikana.

Ohjelma huipentuu keskusteluun puhemiehen ja pääministerin kanssa

Kultaranta-keskusteluja presidentin kesäasunnolla on pidetty vuodesta 2013 lähtien. Keskustelujen aiheina ovat olleet muun muassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, demokratian tila, Venäjän kehitys sekä kyber- ja informaatioturvallisuus.

Keskusteluihin osallistuu tavanomaisesti laaja joukko kotimaisia ja ulkomaisia asiantuntijoita ja vaikuttajia yhteiskunnan eri tahoilta.

Presidentin kanslian tiedotteen mukaan ohjelma alkaa tänään Niinistön, arkkiatri Risto Pelkosen ja Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtajan Adina Nivukosken avauskeskustelulla.

Muita keskustelijoita ovat muun muassa EU-komissaari Jutta Urpilainen, Nokian ja F-Securen hallitusten puheenjohtaja Risto Siilasmaa ja entinen pääministeri Esko Aho. Kultaranta-keskustelut päättää presidentti Niinistön, eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen ja pääministeri Sanna Marinin keskustelu.