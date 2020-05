Suomessa 20 uutta koronavirustartuntaa, yhteensä tartuntoja lähes 6 600

Suomessa on nyt 6 599 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Määrä on noussut eilisestä 20 tartunnalla.

Uusista tartunnoista valtaosa eli 14 on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella. Husin alueella on nyt yhteensä 4 782 koronavirustartuntaa eli yli 70 prosenttia koko maan tartunnoista.

Helsinki on myös toistaiseksi ainoa paikkakunta, jossa virustartuntoja on yli tuhat. Helsingissä tartuntoja on 2 464. Seuraavana listauksessa on Vantaa 805 tartunnalla.

Eilen THL kertoi 11 uudesta tartunnasta. Lauantaina uusia tartuntoja oli 31 ja perjantaina 40. THL:n tilastojen mukaan perjantain ja sunnuntain välisenä aikana testattiin yli 5 800 ihmistä.

Tiedot mahdollisista uusista kuolemantapauksista THL julkistaa myöhemmin tänään. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tällä hetkellä tiedossa 307. Viikonvaihteen aikana tilastoitiin yksi kuolema.