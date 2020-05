Suomessa 51 uutta koronatartuntaa, koronakuolemien määrä pysyi ennallaan

Koronavirustartuntojen määrä nousi Suomessa eilisestä yhteensä 51 tapauksella. Suomessa on nyt 6 743 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Suomessa ei kirjattu torstaina yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Yhteensä kuolintapauksia on nyt THL:n tiedossa 313.

Koronaviruksen vuoksi tehohoitoa tarvitsevia potilaita on nyt 11. Luku on sama kuin eilen. Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on 83 ihmistä eli neljä vähemmän kuin eilen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kaikista sairaalahoitoa vaativista potilaista 72 on Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella. Lisäksi kaikki koronan vuoksi tehohoitoa saavat löytyvät tällä hetkellä Hyksin alueelta.

Suomessa testattu noin 176 600 näytettä

Suomessa on testattu THL:n mukaan yhteensä noin 176 600 näytettä. Tehtyjen koronatestien määrä kasvoi eiliseltä 3 300:lla. Virustestauksen kapasiteetin kerrotaan olevan tällä hetkellä noin 9 600 testiä päivässä.

Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson eli 19.–25. toukokuuta aikana todettiin 242 uutta tautitapausta.

Suomen yli 5,5 miljoonan ihmisen väestöön suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on THL:n mukaan 122 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Epidemiatilanne on erilainen eri puolilla maata, ja valtaosa varmistuneista tapauksista sekä koronakuolemista on kirjattu Uudellamaalla. Kaikista koronaan liittyvistä kuolemantapauksista 257 on tapahtunut Uudellamaalla.

THL arvioi parantuneita olevan noin 5 500. Sen mukaan arviot perustuvat raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kolme viikkoa, eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.