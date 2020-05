Koronakesän matkasuunnitelmiin odotetaan lisävaloa tänään

Kotimaan matkailun näkymien odotetaan kirkastuvan tänään hallituksen neuvotteluiden jälkeen. Jokaisella on liikkumisen vapaus, mutta vielä on kuulematta, miten vahvasti hallitus rohkaisee matkailuun.

Hallituspuolueissa kerrotaan olevan yhteinen tahto sen puolesta, että vastuullinen matkailu on hyvä asia koronakesänäkin. Matkailun tilannetta käsitellään vielä tänään iltapäivällä kirjallisessa neuvottelussa.

Ohjeistus on herättänyt hämminkiä, koska huhtikuun puolivälissä annettua ohjetta matkailun välttämisestä ei ole kumottu, vaikka kesälomat ovat jo alkamassa ja epidemiatilanne helpottanut.

Matkailusta vastaava ministeri Mika Lintilä (kesk.) on muiden muassa puhunut kotimaan matkailun puolesta. Eilen sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila totesi hänkin, että ministeriöllä on varovaisen myönteinen kanta matkailuun.

Käytännössä ministerit ovat jo itse näyttäneet esimerkkiä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) tviittasi itsestään kuvan mökiltä Puumalassa jo viikko sitten.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut ohjeistusta vastuullisesta matkailusta ja saanut työssä tukea sosiaali- ja terveysministeriöltä. Näillä näkymin myöhemmin tänään julkaistavassa ohjeessa sanotaan, että matkustaminen kotimaassa on hyvä asia, kunhan muistaa huolehtia turvallisuudesta. Luvassa on lista ohjeita niin matkailijoille kuin alan yrityksillekin.

Ulkomaan matkailuun hallituksen on määrä palata kesäkuun alkupuolella. Hallitus ei tällä hetkellä suosittele ulkomaan lomamatkoja.