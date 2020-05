Koulujen päättäjäisviikonloppu on alkanut poliisin mukaan rauhallisesti, vaikka sää on ollut monin paikoin mainio. Poliisi varautuu, että lauantai-illasta tulee työntäyteisempi, kun valkolakit ja todistukset on saatu.

Turussa poliisin mukaan ihmisiä on paljon rannoilla, mutta perjantai-ilta oli tuntunut ainakin alkuiltaan mennessä tavalliselta kesäviikonlopulta. Tampereellakaan poliisi ei ole havainnut poikkeavaa. Sen sijaan lauantaina odotetaan Tampereella vilkkaampaa iltaa. Myöskään Oulun poliisi ei ole havainnut mitään ihmeellistä. Helsingin poliisista kerrottiin, ettei näkyvissä ole ollut perjantaina sen tyyppistä häiriökäyttäytymistä, mihin poliisi varautuu lauantai-iltana.