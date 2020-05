"Aina kun meillä on ongelmia, me otamme koiria" – suomalaiset innostuivat lemmikeistä, kuten laman kynnyksellä on tapana

Poikkeusajat ovat kasvattaneet suomalaisten kiinnostusta lemmikkieläimiin. Kun kotona vietetään paljon aikaa, vierelle kaivataan karvaista ystävää ja jotain arkea rikkovaa. Kennelliitosta kerrotaan pentukysynnän kasvaneen paljon, kuten aikaisempienkin lama-aikojen kynnyksellä on huomattu. Kasvattajat ja eläimille uusia koteja etsivät ovat kuitenkin huolissaan siitä, mitä lemmikkibuumista seuraa.

Eläimen ottamista jo pidempään suunnitelleelle poikkeusaika on osoittautunut hyväksi tilaisuudeksi ottaa uusi perheenjäsen vastaan. Koira tottuu kotona oleviin ihmisiin helposti, joten pentua on tärkeä altistaa myös uusille tilanteille erityisesti nyt.

– Jos pentu yhtäkkiä joutuukin olemaan useamman tunnin yksin, se ulisee ja ihmettelee, että miksei täällä kotona olekaan ketään. Kaiken kaikkiaan pentua kannattaa aina totuttaa kaikkiin tilanteisiin, kertoo Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Tuula Laitinen.

Osa pentutiedusteluista on hieman harkitsemattomampia. Laitinen muistuttaa, että koira sitoo jopa 15–20 vuodeksi. Eläintä hankittaessa tulisi miettiä, miten elämäntilanne mahdollisesti muuttuu tulevaisuudessa. Myös käytösongelmia voi syntyä, jos koiraa ei osata kouluttaa kunnolla.

– Tilanne voi olla nyt se, että on helppo pitää koiraa, mutta miten sitten vuoden tai kahden päästä.

Myös rotuvalintaa on tarpeen harkita tarkkaan, jotta koira sopii perheeseen mahdollisimman hyvin ja yllätyksiltä vältytään.

Pentuja voi joutua odottelemaan

Kriisin ja sen seurauksena lisääntyvien lemmikkihankintojen vaikutukset voivat ulottua pitkälle. Kasvattajat eivät kykene reagoimaan kasvavaan kysyntään nopeasti, eikä pentuja voida tehdä sormia napsauttamalla.

Laitisen mukaan innostusta lemmikkeihin on vaikea ennustaa, joten perheet voivat joutua odottelemaan toivottua pentua.

– Jos se into on saatu varsinkin lapsiperheissä päälle, niin lapset pyytävät pentua varmasti aika pitkään, jos heidän kanssaan on jo puhuttu asiasta. Jotkut ovat ehkä jo saaneet tiedon, että loppuvuodesta tai ensi vuoden alkupuolella olisivat saamassa pennun ja odottavat sitä tietysti paljon.

Eläin voi tuoda lohtua heikossa taloustilanteessa

Myös Suomen Eläinsuojelussa on huomattu suomalaisten lisääntyvä kiinnostus lemmikkeihin, jotka tarvitsevat uuden kodin. SEY:n toiminnanjohtajan Maria Lindqvist kertoo, että uusiin koteihin sijoitettujen lemmikkien määrä on lisääntynyt, mutta ei yhtä paljon kuin kyselyiden määrät. Hänen mukaansa se kertoo siitä, että tarkkaan harkittujen kyselyiden määrät ovat lisääntyneet jonkin verran, mutta mukaan mahtuu myös suuri määrä huonosti harkittuja. SEY haastattelee tarkkaan uudet mahdolliset omistajat, jotta uusi koti olisi lemmikille sopiva.

Eläinsuojelujärjestö on myös huolissaan rajoitusten tulevista seurauksista. Taloudellinen epävarmuus hankaloittaa eläimistä huolehtimista ja vie rahoitusta eläinsuojelulta, joka toimii pääasiassa lahjoitusten avulla.

– Hylättyjen eläinten määrä ei ainakaan vielä ole valtavasti noussut. Jos ihmisten taloudellinen tilanne heikkenee, se tarkoittaa yleensä sitä, että eläimet tarvitsevat apua ja eläinsuojeluyhdistyksiin otetaan yhteyttä, Lindqvist kertoo.

Aikaisempien lamakausien aikana on myös huomattu lemmikkien suosion lisääntymistä. Vaikka taloudellinen tilanne on huono, voi eläimen seura tuoda lohtua.

– Jostain syystä aina kun meillä on ongelmia, me otamme koiria, miettii Tuula Laitinen.

Kissakriisi aiheuttaa huolta

Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescuen kautta uuden kodin sai viime vuonna 220 kissaa ja 51 koiraa. Yhdistyksen puheenjohtaja Sadri Wirzenius kertoo, että tänä keväänä 25. toukokuuta mennessä jo 101 kissaa ja 28 koiraa on löytänyt uuden kodin. Erityisesti on siis noussut koirien kysyntä, mutta samaan aikaan uutta kotia etsivien koirien tarjonta on pienentynyt. Kissoja on sen sijaan runsaasti vailla kotia.

– Uutta kotia etsiviä koiria on vähemmän ehkä sen vuoksi, että ihmisillä on enemmän aikaa panostaa koiraan, eikä luopumista ajatella yhtä helppona vaihtoehtona.

SEY ja Rekku Rescue osoittavat erityistä huolta rajoitusten vaikutuksesta jo vakavaan kissakriisiin. Kissakriisillä he viittaavat vapaana liikkuviin leikkaamattomiin kissoihin, jotka pääsevät lisääntymään ja muodostamaan villiintyneitä kissapopulaatioita. SEY:n ja Rekku Rescuen mukaan perinteinen kesäkissailmiö on jo hieman parantunut tiedon leviämisen ansiosta.

– Kesäkissailmiö on hieman vanhentunut termi, kyllä kissaongelma on olemassa ihan ympäri vuoden, kertoo Lindqvist.

Poikkeusajan vaikutukset taloustilanteeseen kuitenkin voivat hidastaa kissojen leikkauttamista, mikä johtaa nopeasti lisääntyviin ja villiintyneisiin kissapopulaatioihin.

– Pelätään, että kissoja leikkautetaan vielä vähemmän kuin normaalisti. Nekin, jotka muuten vastuullisesti leikkauttaisivat kissan, saattavat jättää sen nyt rahapulan vuoksi tekemättä, kertoo Wirzenius.

SEY arvioi nettisivuillaan, että Suomessa hylätään vähintään 20 000 kissaa vuodessa. Ongelmaa on yritetty ratkaista tarjoamalla kampanjoita, joiden avulla kissan voi käydä leikkauttamassa, jos oma taloudellinen tilanne on hankala. Rekku Rescue järjestää leikkauskampanjoita eri puolilla Suomea.