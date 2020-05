Lappiin vyöryvä lämmin ilmamassa kärjistää tulvatilanteen reilun viikon kuluessa

Lappiin viikonloppuna vyöryvä lämmin ilmamassa kärjistää tulvatilanteen reilun viikon kuluessa, Lapin ely-keskuksesta kerrotaan.

– Vuorokauden keskilämpötilat nousevat niin korkeiksi, että loputkin lumet lähtevät liikkeelle, sulavat ja päätyvät tänne jokivesistöihin, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki.

Alaraudanjoen mukaan näyttää siltä, että varautumistoimet riittävät estämään valtavat vahingot, mikäli sääennusteiden arviot sademääristä pitävät kutinsa.

– Nyt maaperä on veden kyllästämä. Jokainen pisara, mikä tuonne putoaa, on hyvin nopeasti päävesistöissä, ja silloin veden korkeudet nousevat hyvin nopeasti, hän sanoo.

Alaraudanjoen mukaan kaikissa tulvien uhkaamissa kunnissa on toteutettu todella aktiivisesti tilapäisiä tulvasuojaushankkeita. Hän kuitenkin uskoo, että tulevaisuudessa kiinteitä tulvasuojausrakenteita on hyvä pystyttää aiempaa enemmän.

– Esimerkiksi Rovaniemen ja Kittilän on syytä pohtia, olisiko tarpeen tehdä lisää kiinteitä rakenteita ainakin joillakin alueilla.

Vettä totisesti piisaa

Tornionjoen varressa odotetaan Alaraudanjoen mukaan niin suurta tulvaa, että se on hyvin lähellä vuonna 1968 syntynyttä ennätystä.

– Se hyvin helposti tarkoittaa sitä, että rantavarren kesäasunnoissa ja omakotitaloissa on varmasti suuri riski, että kastumisia tulee. On todennäköistä, että kesäasuntoja, keittokotia ja tällaisia on pilvin pimein veden varassa, hän sanoo.

Tornionjoen vesi nousee tämänpäiväisistä lukemista vielä lähes metrillä ennen tulvahuipun saavuttamista noin kesäkuun 8. tai 9. päivän tienoilla.

Kemijoen alueella Rovaniemellä sen sijaan tämänvuotinen tulvahuippu on jo hyvin lähellä. Pientä 10–20 senttimetrin nousua voi tapahtua, mutta isommat muutokset vaatisivat selvästi ennusteita rankempia sateita.

Ivalojoessa virtaamat ovat nousussa ja lähellä vuosien 2000 ja 2005 huippulukemia. Alaraudanjoen mukaan virtaamat ovat voimakkaimmillaan kesäkuun 3. tai 4. päivä.

– Sehän tarkoittaa, että vaikka Ivalon keskustan alue on suojattu tulvapenkereillä, sen ylä- ja alapuolella on rakennuksia, joissa on todellinen riski joutua tulvan varaan, hän sanoo.