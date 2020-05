HS: Al-Holin leirin suomalaisia tulossa Suomeen tänään

Suomeen on tänään saapumassa ryhmä al-Holin leirillä olleita suomalaisia, kertoo Helsingin Sanomat . Tulossa on ainakin useita lapsia ja mahdollisesti myös leirillä olleita aikuisia naisia.

Ulkoministeriön viestinnästä ei tuoreeltaan kommentoitu HS:n tietoa STT:lle. Ministeriö on kuitenkin tiedottamassa asiasta myöhemmin tänään.

HS:n mukaan viranomaiset ovat järjestämässä ison operaation saapuvien suomalaisten vastaanottamiseksi. Lehden tiedossa ei ole, miten saapuvat suomalaiset ovat päässeet pois Koillis-Syyriassa sijaitsevalta leiriltä ja millainen rooli Suomen viranomaisilla on ollut asiassa.

Leirillä on ollut noin kymmenen aikuista naista ja kolmisenkymmentä lasta, joilla on Suomen kansalaisuus. Heistä kotiutettiin joulukuussa kaksi orpolasta. Kyseiset kaksi lasta kotiutettiin kiireellisesti, koska he olivat viranomaisten mukaan joutuneet haavoittuvaiseen asemaan.