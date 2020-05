Kaukoliikenteen busseja lisätään vähitellen – korona vähensi vuoroja monilla reiteillä yli 90 prosenttia

Linja-autoalalla koronakriisi on iskenyt voimakkaimmin kaukoliikenteeseen ja tilausajoihin. Tilausbussit jäivät varikolle ja kaukoliikenteen vuorot vähenivät monilla reiteillä yli 90 prosenttia. Esimerkiksi Itä-Suomessa operoiva Savonlinja lakkautti kaikki kaukoliikenteen vuorot.

Kesäkuun alusta kaukoliikenteen vuoroja lisätään vähitellen. Liikennöitsijät seuraavat lipunmyynnin kehitystä.

- Ensi maanantaista lähtien on selvästi enemmän vuoroja kuin tällä viikolla. Menemme viikkotasolla, ja kysyntää pyritään lisäämään mieluummin etupainotteisesti, koska se vastaa tiiviyskysymykseenkin, kertoo Koiviston Auton toimitusjohtaja Mikko Markkula sanoo.

- Perusajatus on se, että tässä laajuudessa mentäisiin koko kesä.

Matkahuollon aikatauluhaku osoittaa, että vuoroja ajetaan kesäkuussakin huomattavasti vähemmän kuin ennen kriisiä. Monilla reiteillä vuorojen määrä nousee ainoastaan yhdestä kolmeen vuoroon. Esimerkiksi Helsingistä Mikkeliin ajaa vain kolme vuoroa vuorokaudessa.

- Aina kun laittaa uuden auton (ajoon), sille täytyy olla koko päiväksi töitä. Vaikka tiedostamme, että tuossa paikassa näkyy tarvetta, on ratkaistava, miten me saamme autopäivän toimimaan, Markkula sanoo ja huomauttaa, että kriisin aikana yhtiön kaksikerrosbussit ovat ajaneet tietyillä reiteillä koko ajan.

- On tullut kovasti tappiota, kun on ylläpidetty tiettyjä vuoroja koko ajan.

Matkahuollon toimitusjohtaja Janne Jakola kertoo, että korona vei kaukoliikenteen vuoroista hyvin nopeasti lähes 90 prosenttia ja vakiovuoroista 80 prosenttia, joista on nyt palautunut 10 prosenttia. Useita vuoroja on pidetty yllä sillä, että ne ovat kuljettaneet rahtia. Hän odottaa, että kesän aikana vuoroja palautuu lisää.

- Kesän osalta olemme positiivisen optimistisia, että vuoroja palautuu vähän reilumminkin, kun koronarajoituksia poistetaan ja kotimaan matkailu tuntuu olevan nosteessa. Kun lippujen myynti alkaa vilkastua, vuorojen tarjonta lisääntyy. Vuorot ovat menneet pitkän aikaa tyhjinä.

Linja-autoliitto pitää liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) avausta joukkoliikenteen koronakorvauksesta toiveita herättävänä.

- Harakan esittämä panostus joukkoliikennetukeen on vastaus siihen, mitä olemme jo pitkän aikaa toivoneet. Se luo positiivista tunnetta. Odotamme, että hallitus siirtyy puheista myös tekoihin, sanoo Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä.

Mäkilän mukaan linja-autoala odottaa tukitoimia erityisesti työllistämistä ja tämän perusliikenteen tarjoamista varten. Asialla on suuri merkitys eri puolilla Suomea. Kun esimerkiksi koululaiskuljetukset pysähtyivät, katkesi samalla monen maaseutupitäjän ainoa bussiyhteys kuntakeskukseen.

Markkula pitää tukea tarpeellisena, mutta sen on kohdistuttava oikein.

- Olemme hyvin työvoimavaltainen ala. Toteutuneet palkkakustannukset ennen kriisiä on yksi hyvä mittari.

Toisena mittarina Markkula mainitsee polttoaineen kulutuksen. Siitä näkee, kuinka paljon toiminta on vähentynyt.

Linja-autoliiton jäsenkyselyssä 70 prosenttia vastanneista kertoi, että heidän yrityksensä liikevaihto on vähentynyt yli 80 prosenttia. Ilman tukitoimia alaa voi uhata suuri konkurssien suma.

Markkulan mukaan yhtiöllä on eri puolilla Suomea yksiköitä, jotka ajavat pelkkää kaukoliikennettä. Siellä henkilöstöstä on lomautettu 80-90 prosenttia.

- Kun on kaupunkien välistä kaukoliikennettä, on voinut joutua lomauttamaan melkein kaikki.

Markkula ei lähde ennakoimaan alan keskittymiskehitystä vaan sanoo näkevänsä valmiiksi vaikeuksissa olevien yritysten konkursseja.

- Kriisi suistaa jo valmiiksi huonosti kannattavan toimialan tosi syviin vaikeuksiin.

Markkulan mukaan kriisi tuli tilausajoihin keskittyneiden yritysten kannalta pahimpaan mahdolliseen aikaan, sillä kevät on parasta tilausajosesonkia.

- Koko liikevaihto otetaan pois yritykseltä, joka keskittyy tilausajoliikenteeseen. Lisäksi sillä saattaa olla kyljessä matkatoimistotoimintaa.

Markkulan mukaan Koiviston liikenne -konsernin toiminnassa suurin osa on paikallisliikennettä. Siellä toimintalogiikka on erilaista kuin kaukoliikenteessä, jossa toimitaan markkinoiden ehdoilla. Paikallisliikenne on alueellisten tilaajaviranomaisten tilaamaa liikennettä.

