Kolumni: Tänä kesänä keikumme kaikki samassa veneessä

Hyvää kesälomaa, kellä sellainen on alkanut tai edessä siintää. Tänä kesänä se tuntuu erityisen ansaitulta, sillä moni on vääntänyt poikkeusoloissa pitkää Teams-päivää. Joku on väsynyt etäkoulusta, toinen etäkoulun opettamisesta, kolmas on pelännyt kaupassa asiakkaiden pärskeitä, neljäs surrut, kun korona vei työt ja viidennen maailma on kaatunut, kun alta on lähtenyt oma yritys. Ja sitten ovat lääkärit ja hoitajat, jotka eivät ole ehtineet vielä edes väsähtää.