Ohisalo tukisi muidenkin kuin kuuden suurimman kaupungin joukkoliikennettä

- En ole esittänyt tukea vain kuudelle suurimmalle kaupungille vaan käyttänyt niitä esimerkkinä haasteen mittaluokasta, Ohisalo kommentoi sähköpostitse Uutissuomalaiselle.

Ohisalo kertoi lauantaina STT:lle, että vihreiden mielestä Suomen kuusi suurinta kaupunkia tarvitsevat yhteensä noin miljardin euron raideinvestointi- ja tukipaketin muun muassa joukkoliikenteen turvaamiseksi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Mitä vastaatte aiheesta hermostuneille kaupungeille kuten Jyväskylälle, Lahdelle ja Kuopiolle?

- Näiden kaupunkien tukeminen ja joukkoliikenteen kehittäminen on myös tärkeää, Ohisalo sanoo.

Kaupunkien edustajat reagoivat rajaukseen sosiaalisen median palvelussa Twitterissä.

- Kaikki suuret kaupunkikeskukset tarvitsevat kipeästi rahaa kestävän kehityksen infrahankkeisiin, Jyväskylän kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Tuija Mäkinen (vihr.) tviittasi.

- Myös uudet MAL-seudut Lahti, Jyväskylä, ja Kuopio ovat joukkoliikenne- ja infratuen tarpeessa. Lahdessa koronan vaikutus joukkoliikenteeseen on noin -4 miljoonaa euroa. Lahti on valmistellut Green Deal -elvytyspaketin, johon toivomme valtion tukea, kirjoitti Lahden kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho.

Alhon mainitsemat kaupungit solmivat kuuden suurimman kunnan ohella valtion kanssa maankäytön, liikenteen ja asumisen kehittämiseen liittyviä MAL-sopimuksia.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) huomautti lauantaina, että esitys suurten kaupunkien joukkoliikenteen menetysten korvauksiksi on suuruudeltaan enintään sata miljoonaa euroa.

- Mainitsemani miljardiluokan osalta kyse ei ollut yksinomaan lipputulojen menetysten korvaamisesta, vaan lisäksi kyse oli kaupunkien verotulojen menetyksistä ja joukkoliikenteen investointitarpeista. Olisin todella yllättynyt, jos LVM olisi sillä kannalla, että kuntien verotulomenetysten kompensointiin ja raideinvestointeihin ei tarvittaisi panostuksia. Kyse taitaa olla väärinkäsityksestä, Ohisalo sanoo.

Ohisalon ehdottamasta miljardista eurosta noin puolet tarvittaisiin koronasta johtuvien lippu- ja verotulojen menetysten korvaamiseen ja toinen puoli raiteisiin ja muuhun joukkoliikenteen kehittämiseen.

Ohisalon mukaan asiasta on keskusteltu hallituksen sisällä. Hänen tavoitteensa on, että päätöksissä päästään alkuun pian ja loputkin päätökset saataisiin tehtyä vielä tämän vuoden lisätalousarvioissa. Hallitus on linjaamassa neljännestä lisätalousarviosta lähiaikoina.

- Kyse olisi uudesta elvytysrahasta, jotta talous lähtisi taas kohenemaan. Infran rakentaminen lisää työllisyyttä, oli kyse sitten raiteista tai esimerkiksi pyörä- tai kävelyteistä. Parasta tässä tilanteessa olisi tietenkin panostaa hankkeisiin, joissa olisi mahdollista saada kuokka heti maahan, Ohisalo sanoi STT:lle.

Suurimmat kunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. Niiden jälkeen tulevat Jyväskylä, Lahti ja Kuopio.