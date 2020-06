Uusia koronavirustartuntoja varmistunut 26

Suomessa on todettu yhteensä 6 885 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Eilen tartuntoja oli tiedossa 6 859, eli niiden määrä on kasvanut 26:lla.

Valtaosa tartunnoista on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa vahvistettujen tartuntojen määrä on 5 021. Päijät-Hämeessä ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja viime viikon maanantain jälkeen, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä kertoo Twitterissä. Alueella varmistettuja tartuntoja on 112 ja parantuneita 99.

Koko Suomen alueella parantuneita on THL:n eilisen arvion mukaan noin 5 500.

Eniten tautitapauksia 50-59-vuotiaiden ikäryhmässä

Eniten tautitapauksia on todettu 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä, hieman alle 1 300. Tartuntoja on varmistettu runsaasti myös 20–29- sekä 30–39-vuotiailla, hieman yli 1 200 kummassakin ikäryhmässä.

9-vuotiailla tai tätä nuoremmilla koronavirustartuntoja on todettu 198.

Tiedot mahdollisista uusista koronaan liittyvistä kuolemantapauksista THL kertoo myöhemmin iltapäivällä. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tällä hetkellä tiedossa 320.