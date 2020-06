Tulvivan Kemijoen rannassa Rovaniemellä asuva Matti Keskipoikela sanoo tulvaveden lähteneen laskuun – "Ei se meillä ole isommasti vaivannut"

Lapissa Kemijoen tulvatilanne on hieman helpottanut viikonlopun jälkeen, kertoo Rovaniemen Saarenkylässä asuva Matti Keskipoikela.

– Tällä kertaa se (tulvavesi) on lähtenyt laskuun. Kymmenisen senttiä oli viime yön aikana laskenut, Keskipoikela sanoo STT:lle.

Hän kertoo tulvaveden käyneen korkeimmillaan sunnuntai-iltana, hieman toistakymmentä senttiä nykyistä ylempänä.

– Ei se meillä täällä isommasti ole vaivannut, kun täällä on törmät niin korkeat. Ei se ole asuinrakennuksiin mitenkään vaikuttamassa.

Keskipoikelan ja hänen vaimonsa omakotitalo sijaitsee vain noin 15 metrin päässä tulvivasta Kemijoesta. Talon suojaamiseen tulvavedeltä ei ole kuitenkaan tarvinnut ryhtyä.

– Tämä on niin korkealla paikalla, että ei tätä tarvitse mitenkään suojata.

Sen sijaan rannassa oleva puuliiteri on jäänyt tulvan armoille ja on melkein kokonaan veden peittämä. Veden alle on jäänyt myös jokirantaan vievä kävelysilta, jonka mallina on ollut Rovaniemen kuuluisa Jätkänkynttilä-silta.

– Ei sille (kävelysillalle) mitään vahinkoa ole tapahtunut, Keskipoikela sanoo.

Kävelysilta puretaan aina syksyllä talven ja kevättulvien vuoksi. Kesäksi silta kootaan uudelleen.

Suurtulvat toteutumassa tämän viikon aikana

Lapin pelastuslaitoksen mukaan Lappiin ennustetut suurtulvat näyttävät toteutuvan tämän viikon aikana. Keskimääräisen kevättulvan taso on ylitetty ainakin Rovaniemellä, Kittilässä ja Inarissa.

Tornionjoella tulvahuipun uskotaan ajoittuvan tämän viikon loppupuolelle tai ensi viikon alkuun. Tornionjoen vedenkorkeuden arvioidaan nousevan vielä reilun metrin nykyistä korkeammalle, pelastuslaitos kertoi tänään tiedotteessa.

Matti Keskipoikela muistuttaa, että lunta on yhä Kemijoen ja Ounasjoen latvoilla. Kemijoki virtaa Rovaniemelle idän suunnasta ja Ounasjoki pohjoisesta.

– Lämpimämpää pukkasi tänne, niin loputkin lumet alkavat sulamaan tällä viikolla, mie uskoisin näin.

Keskipoikelan mukaan tulvatilanne ei ole mitenkään vakava siinä osassa Saarenkylää, missä hänen kotinsa sijaitsee.

– Meillä rantatörmät ovat niin korkeita täällä yläpään kylässä. Ei meillä mitään hätää sillä lailla ole.

Sen sijaan Rovaniemen keskustan suunnalla ja toisessa päässä Saarenkylää vesitilanne on hankalampi.

– Ounasjoki pukkaa vielä sitä vettä sinne, Keskipoikela sanoo.