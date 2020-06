Helleraja ihan hilkulla rikkoutua

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksia on voimassa liki koko maassa huomiseen saakka, kertoo Ilmatieteen laitos.

Kuivuuden vuoksi palojen vaara on ilmeinen. Avotulen teko on varoitusten voimassa ollessa kielletty. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti.

Lapissa on metsä- ja ruohikkopalovaroitusten lisäksi voimassa tulva- ja ukkospuuskavaroitus.

Hellerajaa ei ole tänään vielä rikottu, mutta lähellä se on ollut.

– Tasan 25 astetta on mitattu Inarin Väylässä, kertoo STT:lle Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta.

– Se ei ole ihan hellettä, hellehän on virallisesti 25,1 eli yli 25 astetta.

Vallan mukaan hellerajan ylittyminen voi olla vielä tänään iltapäivällä mahdollista.

– Se pyörii lähellä tuolla Pohjanmaalla, saa nyt nähdä, jaksaako mennä.

Sää on suuressa osassa maata selkeää ja aurinkoista. Lämpimintä tänään on Pohjanmaalta Lappiin ulottuvalla vyöhykkeellä, jossa lämpötila on selkeästi 20 asteen yläpuolella.

– Lapissa liikkuu joitakin ukkoskuuroja illan ja yönkin aikana.