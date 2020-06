Yön uutiskooste: Hallitus ottaa kantaa EU-komission esittämään elpymispakettiin, nousu jatkui Wall Streetillä

Hallitus ottaa tänään kantaa EU-komission esittämään elpymispakettiin. EU-ministerivaliokunta on koolla kello 9 alkaen.

EU-komissio esitti viime viikolla mittavaa, yhteensä 750 miljardin euron elpymisvälinettä, jolla ohjattaisiin rahaa koronaepidemian runtelemien EU-maiden tueksi.

Elpymisvälinettä viime viikolla kommentoinut eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kertoi, että ehdotettu kokoluokka on suurin piirtein sellainen kuin Suomi oletti.

Kyse on vasta komission ehdotuksesta, ja nyt alkavat ratkaisevat EU-maiden väliset neuvottelut.

Elpymisvälineestä neuvotellaan samassa yhteydessä EU:n seitsenvuotisen rahoituskehyksen kanssa, koska elvytysrahaa kanavoidaan jäsenmaille budjetin kautta.

Telian laajat häiriöt huhtikuun lopulla johtuivat ohjelmistovirheestä

Merkittäviä häiriöitä Telian datayhteyksiin huhtikuun lopulla aiheuttanut vika johtui ohjelmistovirheestä, yhtiö kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille antamassaan selvityksessä.

Ohjelmistovirheen myötä yhteys Suomesta ulkomaille katkesi lauantaina 25. huhtikuuta. Reunareitittimet sekä pää- että varmistusyhteyden osalta lakkasivat välittämästä liikennettä samaan aikaan.

Vikatilanteella oli vaikutuksia kiinteään verkkoon, mobiilidataan ja osittain mobiilipuheeseen. Telian mukaan korkeimmillaan samanaikaisesti noin 2 500 puhelun yhdistäminen epäonnistui 2g- ja 3g-verkossa sekä noin 2 200 puhelun 4g- ja wifi-verkossa.

Yhtiön mukaan hätäpuheluissa ei havaittu häiriöitä.

Kauppakamarikysely: Yritysten mielestä paikallisen sopimisen lisääminen ja työvoimakustannusten alentaminen parasta lääkettä Suomen kilpailukyvylle

Paikallisen sopimisen laajempi mahdollistaminen ja työvoimakustannusten alentaminen ovat yritysten mielestä parhaita keinoja Suomen kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kehittämisessä, kertoo Keskuskauppakamari tiedotteessa.

Kauppakamarien jäsenyrityksilleen tekemässä kyselyssä yli 92 prosenttia vastanneista piti paikallista sopimista myönteisenä tai erittäin myönteisenä. Työvoimakustannusten alentamista ansiotuloverotuksen tai palkkamaltin keinoin piti myönteisenä tai erittäin myönteisenä lähes yhtä moni.

Mielenosoitukset pysyneet Yhdysvalloissa enimmäkseen rauhanomaisina - New York tiukensi ulkonaliikkumiskieltoaan

Mielenosoitukset ovat jatkuneet kymmenissä Yhdysvaltain kaupungeissa läpi tiistain paikallista aikaa. Protestit ovat pysyneet pääosin rauhanomaisina, mutta useissa kaupungeissa on asetettu illaksi ja yöksi ulkonaliikkumiskieltoja.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio aikaisti tiistaina ulkonaliikkumiskiellon jo iltakahdeksaan, kun maanantaina kielto oli alkanut yhdeltätoista, kertoo New York Times.

Vaikka valtaosa mielenosoituksista on ollut rauhanomaisia, on ympäri maata nähty myös paljon väkivaltaisiksi äityneitä mellakoita, vandalismia ja ryöstelyä. Wall Street Journalin mukaan kansalliskaarti on kutsuttu poliisin avuksi pitämään järjestystä 28 osavaltiossa.

Brasilia ylitti 30 000 koronakuoleman rajan

Brasilia on ylittänyt neljäntenä maana 30 000 koronavirukseen liittyvän kuoleman rajan. Maassa vahvistettiin tiistaina yli 1 200 uutta kuolemantapausta, minkä myötä kokonaissaldo on nyt yli 31 000.

Vahvistettuja tartuntoja Brasiliassa on yli 550 000, eli toiseksi eniten maailmassa. Kuolemien määrässä Brasilian edellä ovat enää Yhdysvallat, Britannia ja Italia.

Todellisuudessa tartuntoja on Brasiliassa kaiken todennäköisyyden mukaan paljon enemmän, sillä maan testaus on pahasti puutteellista. Latinalaisesta Amerikasta on tullut koronaviruspandemiassa viime viikkoina nopeimman kasvun aluetta. (Lähde: AFP)

Nousu jatkui Wall Streetillä tiistaina

Yhdysvalloissa pörssikurssien nousu jatkuu. Wall Streetin keskeiset indeksit porhalsivat ylöspäin myös tiistaina.

Dow Jones pomppasi 1,1 prosenttia, S&P 500 kohosi 0,8 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq 0,6 prosenttia.

Dow Jones on nyt noussut kahdessa kuukaudessa noin 20 prosenttia. Reaalitalouden kaamea tila ei ole juuri horjuttanut pörssinousua viime viikkoina.

Markkinoilla uskotaan, että avokätinen keskuspankkielvytys turvaa talouden nopean toipumisen koronakriisistä. Myöskään Yhdysvaltoja kuohuttavat mielenosoitukset ja mellakat eivät ole näkyneet viime päivien pörssikehityksessä. (Lähde: AFP)

Kansalaisoikeusjärjestöt ryöpyttävät Facebookin Zuckerbergin linjaa Trumpin kirjoitusten suhteen

Yhdysvalloissa kansalaisoikeusaktivistit kritisoivat rajusti Facebookia ja sen toimitusjohtajaa Mark Zuckerbergia haluttomuudesta puuttua Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kirjoituksiin.

Kansalaisoikeusjärjestöjen edustajat kokoustivat maanantaina Zuckerbergin kanssa asian tiimoilta. Zuckerberg perusteli, miksi Facebook ei ole puuttunut Trumpin päivityksiin, joissa on näytetty kannustavan väkivaltaan tai esitetty vääriä tietoja postiäänestämisestä.

Aktivistien mielestä Zuckerbergin selitykset olivat käsittämättömiä. Moni Facebookin työntekijäkin on vaatinut yhtiöltä tiukempaa otetta. (Lähde: AFP)

Ruotsi luovutti talousrikoksista epäillyn kiinalaisen Yhdysvaltoihin

Ruotsi on luovuttanut talousrikoksista epäillyn Kiinan kansalaisen Qiao Jianjunin Yhdysvaltoihin. Häntä epäillään Kiinassa miljoonia euroja vastaavan summan kavaltamisesta.

Ruotsi kieltäytyi vuosi sitten luovuttamasta samaa miestä Kiinaan, koska pelkäsi tähän kohdistuvan poliittista vainoa.

Yhdysvalloissa kiinalaismiehen epäillään ostaneen laittomasti hankituilla varoilla kaksi kiinteistöä Los Angelesin läheltä Kaliforniassa. Qiao kiistää syytökset. Asianajajan mukaan hänet luovutettiin Yhdysvaltoihin viime perjantaina. (Lähde: AFP)