MTK vaatii valkoposkihanhea metsästyksen piiriin – "Peltovahingot yli tuplasti viime vuoden tasolla"

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK) vaatii valkoposkihanhen siirtämistä luonnonsuojelulaista metsästyslain piiriin eli käytännössä sen metsästyksen sallimista.

Liiton mukaan lintujen aiheuttamat peltovahingot ovat yli kaksinkertaistuneet viime vuodesta. Ilmoituksia vahingoista on yli kolmeltasadalta tilalta ja 8 000 hehtaarin alueelta, ja niitä kertyy edelleen lisää. MTK:n mukaan määrä on yli kaksinkertainen viime kevääseen verrattuna.

Valkoposkihanhen metsästämisen sallimista vaativa kansalaisaloite on kerännyt nopeasti kannatusta ja on hyvin lähellä ylittää 50 000 allekirjoituksen rajan, mikä johtaa eduskuntakäsittelyyn. Toukokuun alussa vireille laitetussa aloitteessa on nyt noin 49 500 nimeä.

Valkoposkihanhi on EU:n erityisesti suojelema laji ja lailla rauhoitettu, mutta esimerkiksi Ruotsissa, Virossa ja Tanskassa niitä voi metsästää vahinkojen välttämiseksi.