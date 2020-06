Suomessa ei ole tänään todettu uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kuolemantapausten kokonaismäärä on 322.

THL:n mukaan sairaalahoidossa olevia koronapotilaita on nyt 51. Potilasmäärä on kasvanut eilisestä yhdellä. Tehohoidossa on kahdeksan ihmistä, mikä on yksi enemmän kuin eilen.

THL kertoi aiemmin tänään, että uusia koronatartuntoja on varmistunut 30, ja tartuntojen kokonaismäärä Suomessa on 6 941.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Eilen uusia tartuntoja ei vahvistettu lainkaan.