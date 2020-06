Miksi Aarniota syytetään Vuosaaren vuoden 2003 palkkamurhasta? – Professori: Vastuu vertautuu opettajaan, jonka uintiretkellä hukkuu lapsi

Maanantaina käräjäoikeudessa alkaa oikeudenkäynti, jollaista harva olisi koskaan ajatellut Suomessa nähtävän. Poliisin päällikkövirassa olleen ihmisen epäillään tienneen palkkamurha-aikeesta, mutta jättäneen sen estämättä.

Kyse on vuonna 2003 tapahtuneesta Vuosaaren palkkamurhasta. Ruotsinturkkilainen Volkan Ünsal tapettiin baari-illan jatkoilla. Ruumis on edelleen kadoksissa.

Oikeuden mukaan murhasta maksettiin palkkio. Murhan tekijät, kolme suomalaismiestä ja sen ruotsalainen tilaaja, tuomittiin elinkaudeksi vankeuteen.

Nyt, liki 17 vuotta tapahtuneen jälkeen, Helsingin huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota syytetään asiassa murhasta. Hänen ei epäillä osallistuneen tekoon, vaan väitetty rikosvastuu perustuu niin sanottuun epävarsinaiseen laiminlyöntirikokseen.

– Jos ihmisellä on erityinen oikeudellinen velvollisuus tietyn vahinkoseuraamuksen estämiseen, hänellä on ollut kyky ja mahdollisuus estää se ja hän ei toimi niin, että seuraus estyisi, hänet voidaan tuomita rikoksesta, sanoo Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander.

Aarniolla on siis lain mukaan poliisina ollut velvollisuus estää tietoonsa tuleva rikos. Epäilynä on, että hän on saanut tietoa, että Ünsal ollaan murhaamassa, mutta katsonut pois.

Aarnio on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

"Edes epäily ei kuuluisi länsimaiseen oikeusvaltioon"

Tällainen rikosvastuun mahdollisesti perustava erityinen oikeudellinen velvollisuus voi olla muillakin kuin poliiseilla. Melanderin mukaan esimerkiksi opettaja, lääkäri tai työmaan johtaja voivat laiminlyönnillään joutua vastuuseen epävarsinaisesta laiminlyöntirikoksesta.

– Esimerkkinä opettaja, joka laiminlyö valvoa uimaretkellä olevia lapsia. Hän luulee, että kaikki lapset ovat pois vedestä, ja lähtee sieltä, ja sitten joku altaaseen jäänyt lapsi vajoaakin veden alle.

Tällaisessa tilanteessa opettaja voisi Melanderin mukaan joutua rikosvastuuseen lapsen kuolemasta samalla perusteella kuin Aarnio on nyt poliisina syytettynä palkkamurhasta.

Epävarsinaisissa laiminlyöntirikoksissa vastuu tulee Melanderin mukaan useimmiten tuottamuksellisista rikoksista, kuten opettajaesimerkissä, mutta vastuu voi tulla kyseeseen myös tahallisesta teosta, kuten murhasta.

Melander pitää Aarnioon kohdistuvaa rikosepäilyä äärimmäisen poikkeuksellisena.

– Edes tällainen rikosepäily ei missään nimessä kuuluisi länsimaiseen oikeusvaltioon.

Aarnion kanssa huumeista tuomittu jengipomo syytteessä

Maanantaina alkavassa jutun toisessa oikeudenkäynnissä syytettynä on myös United Brotherhoodin entinen johtohahmo Keijo Vilhunen. Hänen epäillään osallistuneen murhaan tekijänä.

Murhasta aiemmin elinkautiseen tuomittu Ünsalin lapsuudenystävä Janne Raninen vapautuu ehdonalaiseen ensi vuonna. Toinen suomalaistuomittu, pitkän linjan rikollinen Raimo Andersson pahoinpideltiin kuoliaaksi toissa vuonna hänen ollessaan vankilalomalla. Heidän lisäkseen murhasta tuomittiin Jani Leinonen ja yllytyksestä murhaan ruotsalainen Leopoldo Gonzalez Carmona.

Käräjäoikeus katsoi, että murhan tekotapa oli kuristaminen. Hovioikeuden mukaan tekotapa jäi avoimeksi. Se katsoi, ettei riittävällä varmuudella saatu selvitettyä, miten Ünsal tapettiin.

Hovioikeuden mukaan murhan motiivi liittyi Arlandan arvokuljetusryöstöön.

Ünsalin isä on kertonut Ünsalin vieneen yli 2 miljoonaa kruunua Carmonan kätkemästä ryöstösaaliista ja häipyneen Turkkiin. Ünsal myös kertoi ryöstöstä poliisille ja pääsi todistajansuojeluohjelmaan, josta hän oli murhaa ennen irrottautunut.