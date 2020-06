Syyttäjät: Jari Aarnio suhtautui Vuosaaren palkkamurhaan hyväksyvästi ja antoi sen tapahtua

Helsingin huumepoliisin entisellä päälliköllä Jari Aarniolla oli etukäteen yksityiskohtaista tietoa Vuosaaren vuoden 2003 palkkamurhasta, mutta hän ei pyrkinyt estämään sitä, syyttäjät sanovat.

Murhajutun käsittely alkoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Palkkamurhasta elinkautisiin on aiemmin tuomittu neljä ihmistä. Kolmen suomalaismiehen katsottiin murhanneen ruotsalais-turkkilaisen Volkan Ünsalin baari-illan jatkoilla lokakuussa 2003. Lisäksi Ruotsista luovutettu mies tuomittiin yllytyksestä murhaan.

Syyttäjien mukaan Aarnio sai tiedon Ünsaliin kohdistuvasta henkirikosuhasta kesällä 2003 ja ilmoitti sen Ruotsin poliisille. Sen jälkeen Aarnio sai lisää ja täsmentyvää tietoa suunnitelmasta houkutella Ünsal Suomeen murhattavaksi, sekä tietoja murhan suunnittelijoista, tekijöistä ja tekoajasta sekä -paikasta Suomessa, syytteessä sanotaan.

Sen sijaan että olisi yrittänyt estää henkirikoksen, Aarnio piti tiedot itsellään ja toimillaan pikemminkin myötävaikutti murhaan, syyttäjät sanovat.

– Toimillaan Aarnio ei ole edes pyrkinyt käytössään olevilla keinoilla murhan estämiseen, vaan hän on suhtautunut siihen hyväksyvästi ja antanut sen tapahtua, syytteessä katsotaan.

Jos poliisi tietää murhasta ja jättää sen estämättä, hänet voidaan tuomita murhasta.

Vilhunen sanoo yrittäneensä estää henkirikoksen ja joutuneensa koston kohteeksi

Aarnion ohella murhasta syytetään entistä jengipomoa Keijo Vilhusta. Syyttäjän mukaan Vilhunen osallistui muun muassa palkkamurhan toimeenpanoon ja jälkien peittelyyn. Hän sai myös osan palkkiorahoista, syytteessä sanotaan.

Syyttäjät vaativat molemmille elinkautista vankeusrangaistusta. Sekä Aarnio että Vilhunen kiistävät murhasyytteen. Käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa Aarnio sanoo, ettei hänellä ollut sellaista yksityiskohtaista etukäteistietoa, jonka perusteella hän olisi voinut estää rikoksen tai määrätä sen estettäväksi.

– Helsingin poliisiin on mitä ilmeisemmin kantautunut huhuja Ünsaliin kohdistuvasta uhasta, joiden huhujen sisältö on eri aikoina vaihdellut. Huhujen todenperäisyyttä ei ole Suomessa voitu mitenkään varmistaa luotettavalla tavalla. Vilhunen tai kukaan muukaan ei ole antanut Aarniolle tai kenellekään muullekaan huumepoliisille ennen henkirikosta mitään yksilöityjä tietoja Ünsalin henkirikoksen suunnittelusta tai tapahtumisesta, Aarnion vastauksessa sanotaan.

Vilhusen mukaan se, että murhasta aiemmin tuomittu kolmikko on nyt ilmiantanut hänet rikoskumppaninaan, on kosto siitä, että hän teki yhteistyötä Aarnion kanssa ja toimi poliisin tietolähteenä.

Vastauksessaan hän sanoo yrittäneensä estää henkirikosta tapahtumasta. Vilhusen mukaan hän oli vuonna 2003 Helsingin huumepoliisin tietolähde. Saatuaan tietää murhahankkeesta hän välitti tiedot Aarniolle, joka oli tuolloin hänen yhteyshenkilönsä Helsingin huumepoliisissa, vastauksessa kerrotaan.

– Vilhusen käsitys on ollut, että välittämänsä tiedot käynnistävät massiivisen poliisioperaation, jossa tiedossa olevat tekijät otetaan tiiviiseen tarkkailuun ja jossa tekijät otetaan kiinni ennen kuin he ehtivät rikoksensa tehdä. Aarnio on hänelle kertonut, että antamiensa tietojen perusteella on käynnistetty telekuuntelu ja tarkkailu, vastauksessa kirjoitetaan.