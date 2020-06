Oppositio hiillosti hallitusta salailusta eduskunnan kyselytunnilla

Oppositiopuolueet hiillostivat hallitusta kiivaasti salailusta torstaina eduskunnan kyselytunnilla. Erityisesti perussuomalaiset syyttivät hallitusta asiakirjojen pimittämisestä EU:n yhteisen koronaelpymisrahoituksen käsittelyn yhteydessä.

Perussuomalaisten Ritva Elomaan mukaan hallituksen salailu estää asianmukaisen kansalaiskeskustelun EU:n valmisteilla olevasta 750 miljardin euron elpymisvälineestä. Elomaa viittasi valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojasen hallitusta kohtaan esittämään kritiikkiin.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) tyrmäsi suoralta kädeltä Elomaan väitteet.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Valtioneuvosto ei ole tarkoituksellisesti salannut mitään eikä ole estänyt eduskuntaa toteuttamasta tiedonsaantioikeuttaan, vaan kysymys on aivan normaalista menettelystä, jolla suojataan Suomen neuvottelutavoitteita meneillään olevassa isossa eurooppalaisessa rahoituskehyskokonaisuudessa. Tämä on ollut tapana kaikissa aiemmissakin rahoituskehysmenettelyissä, Tuppurainen sanoi.

– Myös edellinen hallitus pyysi eduskunnalta vaiteliaisuutta rahoituskehysneuvotteluitten yhteydessä. Edellisen kerran muistan näin tapahtuneen vuonna 2018, ja tämä asiakirja on edelleen kokonaisuudessaan vaiteliaisuuden piirissä eduskunnan käsittelyssä, eurooppaministeri jatkoi.

"Suuren valiokunnan kömmähdys"

Tuppuraisen ja pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan käsitys salailusta on syntynyt eduskunnan suuren valiokunnan päätöksestä olla jakamatta vaitiolovelvollisuuden piirissä ollutta hallituksen kirjettä asiantuntijoille, jotka osallistuvat koronavirusrajoitusten takia valiokunnan kokoukseen etäyhteydellä. Tuppuraisen mukaan päätös oli "kömmähdys".

– Valtioneuvosto ei ole pyytänyt suurelta valiokunnalta tai eduskunnalta miltään osin, että asiantuntijoille ei näitä asiakirjoja luovutettaisi, vaan tämä on ollut suuren valiokunnan ja eduskunnan tekemä päätös, ja on hyvä, että tämä tulee nyt tässä avattua, koska tästä on myös liikkunut erilaisia tietoja julkisuudessa, jotka eivät ole olleet kaikilta osin paikkansapitäviä, Marin sanoi.